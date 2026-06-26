Şile Belediyesi soruşturmasında 16 gözaltı
Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen yeni deliller doğrultusunda belediyede doğrudan "temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük" yapıldığı, "rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı" yönündeki iddialar üzerine operasyon düzenlendi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen yeni deliller doğrultusunda belediyede doğrudan "temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük" yapıldığı, "rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı" yönündeki iddialar üzerine operasyon düzenlendi.
İstanbul ve İzmir’de belirlenen 21 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı gözaltına alındı. İki kişi aranıyor.
CHP’li Şile Belediyesi’ne 2. operasyon: 22 kişi gözaltında
23 Aralık 2025
(EMK)
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