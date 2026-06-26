ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.06.2026 10:01 26 Haziran 2026 10:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.06.2026 10:07 26 Haziran 2026 10:07
Okuma Okuma:  1 dakika

Şile Belediyesi soruşturmasında 16 gözaltı

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen yeni deliller doğrultusunda belediyede doğrudan "temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük" yapıldığı, "rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı" yönündeki iddialar üzerine operasyon düzenlendi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şile Belediyesi soruşturmasında 16 gözaltı
Fotoğraf: Şile Belediyesi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen yeni deliller doğrultusunda belediyede doğrudan "temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük" yapıldığı, "rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı" yönündeki iddialar üzerine operasyon düzenlendi.

İstanbul ve İzmir’de belirlenen 21 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı gözaltına alındı. İki kişi aranıyor.

CHP’li Şile Belediyesi’ne 2. operasyon: 22 kişi gözaltında
CHP’li Şile Belediyesi’ne 2. operasyon: 22 kişi gözaltında
23 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şile Belediyesi CHP chp'li belediye başkanları CHP'li belediyelere operasyon
ilgili haberler
CHP’li Şile Belediyesi’ne 2. operasyon: 22 kişi gözaltında
23 Aralık 2025
/haber/chpli-sile-belediyesine-2-operasyon-22-kisi-gozaltinda-314819
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP’li Şile Belediyesi’ne 2. operasyon: 22 kişi gözaltında
23 Aralık 2025
/haber/chpli-sile-belediyesine-2-operasyon-22-kisi-gozaltinda-314819
Sayfa Başına Git