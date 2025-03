Devlet Bahçelî: Baweriya min bi hiqûqa Tirkiyeyê heye

Bahçelî diyar kir ku Tirkiye dewleteke hiqûqê ye û got, "Divê rêz li her biryarek ku ji aliyê qanûnê ve tê dayîn were girtin û ev berpirsiyariyeke hevbeş e."