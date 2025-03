Bi desteserkirina Ekrem Îmamoglû re platformên medyaya civakî hatin sansurkirin

Bi biryara desteserkirinê ya li dijî 106 kesan ku di nav de Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû jî heye, sepanên peyamşandinê û medyaya civakî hatin sansûrkirin.

Şîrketên operatoran yên weke Turktelekom, Turkcell û Vodafone bikaranîna platformên weke X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram û Signalê sînordar kirin.

Nayê zanîn bê ka têkildarî sepanan biryareke fermî heye yan na.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a "coup" pic.twitter.com/5ldegqQCH3