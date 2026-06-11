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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 11.06.2026 11:25 11 Haziran 2026 11:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.06.2026 11:28 11 Haziran 2026 11:28
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Partili kadınlardan Fatoş Pınar Türker’e destek: "Kadınların beyanları yok sayılamaz"

Hatimoğulları, Türker’in “Yapan utansın, ben utanmıyorum” sözlerine dikkat çekerek yanında olduklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Partili kadınlardan Fatoş Pınar Türker’e destek: "Kadınların beyanları yok sayılamaz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlatan Fatoş Pınar Türker’e dayanışma mesajı verdi. Hatimoğulları, Türker’in “Yapan utansın, ben utanmıyorum” sözlerine dikkat çekerek yanında olduklarını söyledi. 

"Kadınların beyanları yok sayılamaz"

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ise Fatoş Pınar Türker’in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, gözaltında tehdit ve çıplak arama dayatması yaşandığı yönündeki anlatımların ciddi şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Türkoğlu, “Fatoş Pınar Türker’in gözaltında tehdit edilmesi ve çıplak arama dayatılması işkencedir; insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.

Bu tür uygulamaların münferit olmadığını savunan Türkoğlu, geçmişte gözaltı ve sorgu süreçlerinde benzer muamelelere maruz kaldığını anlatan çok sayıda kadın ve gencin bulunduğunu belirtti.

Türkoğlu şöyle dedi: 

“Hiçbir etkin soruşturma yürütülmeden ‘böyle bir uygulama yoktur’ demek, kadınlara karşı işlenen suçların üzerini örtmekten başka bir anlam taşımaz. Kadınların beyanlarını yok sayan, güvenlik gerekçesiyle bedenlerini hedef alan hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz.”

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(EMK)

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