DEM Partili kadınlardan Fatoş Pınar Türker’e destek: "Kadınların beyanları yok sayılamaz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlatan Fatoş Pınar Türker’e dayanışma mesajı verdi. Hatimoğulları, Türker’in “Yapan utansın, ben utanmıyorum” sözlerine dikkat çekerek yanında olduklarını söyledi.

"Kadınların beyanları yok sayılamaz"

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ise Fatoş Pınar Türker’in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, gözaltında tehdit ve çıplak arama dayatması yaşandığı yönündeki anlatımların ciddi şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Türkoğlu, “Fatoş Pınar Türker’in gözaltında tehdit edilmesi ve çıplak arama dayatılması işkencedir; insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.

Bu tür uygulamaların münferit olmadığını savunan Türkoğlu, geçmişte gözaltı ve sorgu süreçlerinde benzer muamelelere maruz kaldığını anlatan çok sayıda kadın ve gencin bulunduğunu belirtti.

Türkoğlu şöyle dedi:

“Hiçbir etkin soruşturma yürütülmeden ‘böyle bir uygulama yoktur’ demek, kadınlara karşı işlenen suçların üzerini örtmekten başka bir anlam taşımaz. Kadınların beyanlarını yok sayan, güvenlik gerekçesiyle bedenlerini hedef alan hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz.”

"GÖZALTINDA POLİS CİNSEL ORGANINI AÇ DEDİ" Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in savunmasının tamamı

ÇIPLAK ARAMA İŞKENCESİ DEM Partili Gergerlioğlu, Fatoş Pınar Türker’in iddialarını meclis gündemine taşıdı

(EMK)