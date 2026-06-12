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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 12.06.2026 14:19 12 Haziran 2026 14:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.06.2026 14:21 12 Haziran 2026 14:21
Okuma Okuma:  2 dakika

Aralık Feminist Kolektif: “Çıplak arama cinsel işkencedir”

Aralık Feminist Kolektif, cinsel şiddet karşısında dayanışmayı sürdüreceklerini belirterek, çıplak arama uygulamalarından sorumlu olanların ve bu uygulamaları koruyanların hesap vermesi için mücadele edeceklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aralık Feminist Kolektif: “Çıplak arama cinsel işkencedir”
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Aralık Feminist Kolektif, İBB davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in duruşmada gündeme getirdiği “çıplak arama” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Kolektif, çıplak aramanın kadınları sindirmeye ve utandırmaya yönelik cinsel şiddet biçimi olduğunu savundu.

Açıklamada, Türker’in gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz bırakıldığını anlatmasının, devlet kurumları tarafından kadınlara yönelik uygulanan cinsel şiddet tartışmasını yeniden gündeme taşıdığı belirtildi.

Aralık Feminist Kolektif, “Çıplak arama cinsel işkencedir” başlığıyla yaptığı açıklamada, kadınların onurunu ve beden bütünlüğünü hedef alan bu uygulamaların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadınların onurunu, gururunu ve haysiyetini kırmak, onları utandırmak amacıyla yapılan çıplak arama; bu şiddeti uygulayanların ve onları koruyanların utanması gereken bir işkencedir.”

Kolektif, çıplak arama uygulamalarının kadınların bedenleri üzerindeki denetimi artıran patriyarkal şiddetin bir parçası olduğunu belirterek, kadınların bu tür uygulamalar karşısında susmayacağını kaydetti.

Açıklamada, “Çıplak arama işkencedir dediğimizde bizi utandırdığınızı ya da korkuttuğunuzu düşünmeyin. Bedenlerimiz sizin şiddetinizi çok yakından tanıyor. Bu uygulamalarla bizi yıkamazsınız” denildi.

Kadınların gündelik yaşamda farklı şiddet biçimleriyle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, çıplak aramanın da kadınların bedenleri üzerinden kurulan baskı ve kontrol mekanizmalarının bir yansıması olduğu savunuldu.

Aralık Feminist Kolektif, cinsel şiddet karşısında dayanışmayı sürdüreceklerini belirterek, çıplak arama uygulamalarından sorumlu olanların ve bu uygulamaları koruyanların hesap vermesi için mücadele edeceklerini açıkladı.

Açıklamada son olarak, “Onurumuzu kırmak ve bizi korkutmak için uyguladığınız şiddetten utanmıyoruz; geri çekilmeyeceğiz” denildi.

Fatoş Pınar Türker’in “çıplak arama” açıklamaları sonrası soruşturma başlatıldı
Fatoş Pınar Türker’in “çıplak arama” açıklamaları sonrası soruşturma başlatıldı
Bugün 14:10

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Aralık Feminist Kolektif gözaltında cinsel şiddet gözaltında çıplak arama işkencesi gözaltında çıplak arama Fatoş Pınar Türker
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