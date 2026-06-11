Fatoş Pınar Türker'in “çıplak arama” açıklamasına AKP’den ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in mahkemede dile getirdiği “gözaltında çıplak arama” iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı.

"GÖZALTINDA POLİS CİNSEL ORGANINI AÇ DEDİ" Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in savunmasının tamamı

Türker’in duruşmada yaptığı açıklamalar, gözaltı sürecinde kendisine yönelik uygulandığını öne sürdüğü muamele nedeniyle tepkilere yol açarken, konu siyasi gündeme de taşındı.

AKP'den ilk değerlendirme

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, iddiaların ciddiyetle ele alınacağını belirterek sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Gül, “İBB soruşturmasında bir beyanla işkenceye uğradığına ilişkin bir iddia ifade edildi. Biz işkenceye ve şiddete asla tahammül etmeyen bir anlayışa sahibiz” dedi.

Şiddete karşı “sıfır tolerans” yaklaşımını vurgulayan Gül, iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini ifade ederek, “Nerede hangi iddia varsa sonuna kadar takipçisi olacağız. İlgili kurumlarımız da bu hususta gerekli incelemeleri yapacaktır” diye konuştu.

“İnsan onuru” vurgusu

Açıklamasında insan hakları ve kamu görevlilerinin sorumluluğuna da değinen Gül, herhangi bir ihmal veya yanlış uygulama olması halinde bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Gül, “İnsan onuru için yaşanır. Hiç kimse düşüncesi, kimliği veya farklılığı nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kamu görevlisi dahi olsa bir yanlış varsa bunun gözünün yaşına bakılmadan takipçisi olunur” ifadelerini kullandı.

Emniyet'ten yalanlama

Öte yandan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu beyanları reddetti.

(EMK)