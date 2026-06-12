Fatoş Pınar Türker’in “çıplak arama” açıklamaları sonrası soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in duruşmada gündeme getirdiği “çıplak arama” iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma için Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildi.

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Bakanlığın açıklamasında, Türker’in adı doğrudan yer almazken, bir ceza davası kapsamında tutuklu bulunan bir kişinin gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığı yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

“İddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenmesi amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir.”

Türker duruşmada ne anlatmıştı?

Fatoş Pınar Türker, 9 Haziran’da görülen duruşmada gözaltı sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Türker, polisler tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmak istendiğini, ayrıca savcılık sürecinde kendisinden istenen ifadeyi vermemesi halinde çocuklarını bir daha görememekle tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Türker ayrıca gözaltı sürecinde kötü muameleye, psikolojik baskıya maruz kaldığını ve cezaevi koşullarıyla ilgili sorunlar yaşadığını aktarmıştı.

İstanbul Emniyeti iddiaları reddetmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türker’in duruşmada dile getirdiği iddiaların ardından yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmemişti.

Emniyet açıklamasında, gözaltı sürecindeki işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığı savunularak, “iddiaların gerçeği yansıtmadığı” belirtilmişti.

Bakanlığın başlattığı soruşturmayla birlikte, Türker’in gündeme getirdiği iddiaların idari ve hukuki yönleriyle incelenmesi bekleniyor.

(EMK)