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YT: Yayın Tarihi: 10.06.2026 15:32 10 Haziran 2026 15:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.06.2026 15:34 10 Haziran 2026 15:34
Okuma Okuma:  1 dakika

Adalet Bakanı Gürlek, “çıplak arama” sorusunu yanıtsız bıraktı

Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusunu duyan Gürlek, “Toplantımız var” diyerek açıklama yapmadan aracına yöneldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adalet Bakanı Gürlek, “çıplak arama” sorusunu yanıtsız bıraktı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık binasından ayrıldığı sırada kendisine yöneltilen “çıplak arama” iddialarına ilişkin soruya yanıt vermedi.

Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusunu duyan Gürlek, “Toplantımız var” diyerek açıklama yapmadan aracına yöneldi.

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BirGün'deki habere göre, söz konusu soru, İBB davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in dünkü duruşmada yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Türker, gözaltı sürecinde polisler tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmak istendiğini, ayrıca savcı tarafından ifade vermemesi halinde çocuklarıyla tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Türker’in duruşmada dile getirdiği kötü muamele, psikolojik baskı, çocukları üzerinden tehdit ve cezaevi koşullarına ilişkin iddialarla ilgili ise yetkili makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çıplak arama: Yasada yok diyorlar fakat sistematik
Çıplak arama: Yasada yok diyorlar fakat sistematik
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çıplak arama çıplak arama işkencesi Fatoş Pınar Türker
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