Adalet Bakanı Gürlek, “çıplak arama” sorusunu yanıtsız bıraktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık binasından ayrıldığı sırada kendisine yöneltilen “çıplak arama” iddialarına ilişkin soruya yanıt vermedi.

Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusunu duyan Gürlek, “Toplantımız var” diyerek açıklama yapmadan aracına yöneldi.

Türker, "çıplak aramayı" anlattı, Aile Dayanışma Ağı sorumluların cezalandırılmasını istedi

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker: Gözaltında polis 'Cinsel organını aç' dedi

BirGün'deki habere göre, söz konusu soru, İBB davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in dünkü duruşmada yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Türker, gözaltı sürecinde polisler tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmak istendiğini, ayrıca savcı tarafından ifade vermemesi halinde çocuklarıyla tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Türker’in duruşmada dile getirdiği kötü muamele, psikolojik baskı, çocukları üzerinden tehdit ve cezaevi koşullarına ilişkin iddialarla ilgili ise yetkili makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çıplak arama: Yasada yok diyorlar fakat sistematik

(EMK)