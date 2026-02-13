ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 16:26
 SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 17:05
Okuma Okuma:  2 dakika

"Çıplak arama ve şiddet bir hak ihlali değil, insanlık suçudur"

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan 16 yaşındaki çocuğun çıplak aramaya maruz bırakılması ve darp edilmesine ilişkin açıklama yapan DEM Parti Çocuk Komisyonu, "İfade özgürlüğünün çocuklar için de esas" olduğunu hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Çıplak arama ve şiddet bir hak ihlali değil, insanlık suçudur"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Çocuk Komisyonu, sosyal medya hesabından paylaştığı saç örme videosu ve şarkılar nedeniyle tutuklanan 16 yaşındaki çocuğun Şakran Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi girişinde çıplak aramaya maruz bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Çocukların özgürlüğü gasp edildi"

Hukukun yerini cezalandırıcı siyasal reflekslerin, adaletin yerini ise vicdansızlığın aldığını belirten komisyon, "İzmir’de yaşayan 16 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi yalnızca sosyal medya üzerinden paylaştığı bir saç örme videosu, bir fotoğraf ve bir şarkı gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklanmıştır. Bununla beraber yine R.S., ve onlarca çocuk Rojava protestoları gerekçe gösterip tutuklanarak, özgürlükleri gasp edilmiştir. Bir çocuğun eğitim hayatından, hayallerinden ve ailesinden koparılarak cezaevine gönderilmesi, çocuk adalet sistemi ve hukuk devleti ilkeleri açısından asla kabul edilemez bir karardır." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

"İfade özgürlüğü çocuklar için de esastır"

Çocuğun çıplak aramaya maruz bırakılmasının yanı sıra koğuşta diğer çocuklar tarafından darp edilmesine de tepki gösteren komisyon, "16 yaşındaki bir çocuğun devlet koruması altında olması gereken bir kurumda bu denli ağır hak ihlalleriyle karşılaşması, devletin koruma yükümlülüğünü tamamen terk ettiğinin kanıtıdır. İfade özgürlüğü salt yetişkinler değil çocuklar için de esastır ve tartışma götürmez bir yerdedir. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre çocuğun özgürlüğünden yoksun bırakılması ancak "son çare" olmalıdır. Oysa A.K. ve R.S. nezdinde görüldüğü üzere, yargı makamları "çocuğun üstün yararını" gözetmek yerine, tutuklamayı bir cezalandırma ve gözdağı aracına dönüştürmüştür. Çıplak arama ve şiddet bir hak ihlali değil, insanlık suçudur." açıklamasında bulundu.

"Çocuklar, güvenlik politikalarının bir uzantısı olamaz"

DEM Parti Çocuk Komisyonu, tutuklanan çocuklar için sessiz kalmanın yarın tüm çocukların geleceğinin karartılmasına ortak olmak anlamına geleceğini vurgulayarak üç maddelik bir çağrı yaptı.

Bir çocuğun eğitim hakkını ve psikolojik bütünlüğünü tehdit eden bu hukuksuz tutuklama kararı derhal geri çekilmelidir.

Çıplak arama dayatmasında bulunan ve cezaevinde yaşanan darp olayına göz yuman yetkililer hakkında ivedilikle soruşturma başlatılmalıdır.

Çocuklar, güvenlik politikalarının bir uzantısı olarak görülemez. Yargı, siyasi saiklerle değil, evrensel hukuk normlarıyla hareket etmelidir.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
izmir dem parti DEM parti Çocuk Komisyonu ifade özgürlüğü şakran çocuk cezaevi
