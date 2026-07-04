“Barış ve Diyalog Çalıştayı”: Ahmet Türk’ten birlik ve kalıcı barış vurgusu

*Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, barış süreci için hazırlanan bir taslağın Meclis gündemine gelmeden önce Abdullah Öcalan ile paylaşılacağını belirtti. Türk, sürecin başarısının toplumsal katılıma bağlı olduğunu vurgulayarak, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle 60-70 kişilik bir komisyon oluşturduklarını açıkladı.

*Demokratik Birlik İnisiyatifi tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen "Barış ve Diyalog Çalıştayı"nda Abdullah Öcalan'ın başlattığı Barış ve Demokratik Toplum Süreci ele alındı.

Demokratik Birlik İnisiyatifi tarafından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen “Barış ve Diyalog Çalıştayı”nda Abdullah Öcalan’ın başlattığı Barış ve Demokratik Toplum Süreci, toplumsal barışın inşası ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen çalıştaya siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, kanaat önderleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

MA'daki habere göre, Çalıştayın açılışında Demokratik Birlik İnisiyatifi Eşsözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit konuştu.

Sayyiğit, Kürt toplumunun tarih boyunca hem askeri operasyonlar hem de kültürel ve kimlik temelli baskılarla karşı karşıya bırakıldığını belirterek, bu süreçlerin toplum üzerinde ciddi kırılmalara yol açtığını ifade etti. Genç kayıplarına, köy yakmalarına ve göç süreçlerine değinen Sayyiğit, “Toplumun örgütsüz ve zayıf bırakılması hedeflendi.

Buna karşılık daha bilinçli, daha örgütlü ve daha güçlü bir toplumsal yapı kurmak zorundayız” dedi. Toplumsal sorunların çözümünde diyalogun temel yöntem olması gerektiğini vurgulayan Sayyiğit, yaşanan problemlerin yine toplumun kendi iradesiyle aşılabileceğini dile getirdi.

"Kapsayıcı olmalı"

MA'nın haberine göre, Çalıştayda konuşan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ise, sürecin istenilen hızda ilerlemediğini ancak bunun sürecin olumsuz olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Türk, yürütülen çalışmalar kapsamında bir taslak hazırlandığını ve bu taslağın Meclis gündemine gelmeden önce Abdullah Öcalan ile paylaşılacağını belirtti. Türk, “Taslağın kapsayıcı ve kalıcı barışa hizmet edecek şekilde sonuçlanması büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Türk, Kürt halkının geleceği açısından birlik ve örgütlülüğün hayati olduğunu belirtti. Demokratik siyasetin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Türk, halkın siyasi temsiliyette daha güçlü bir konuma gelmesinin önemine dikkat çekti. “Eğer sesimiz ve oyumuz belirli bir oranın üzerine çıkarsa kimse Kürtleri siyasetin dışına itemez” diyen Türk, tarihsel bir fırsat döneminde bulunulduğunu söyledi.

Sürecin yalnızca siyasi aktörlerle sınırlı olmadığını belirten Türk, sivil toplum kuruluşları, barolar, kanaat önderleri ve toplumun tüm kesimlerinin barış sürecine sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Sürecin başarısının toplumsal katılıma bağlı olduğunu vurgulayan Türk, farklı siyasi görüşlere sahip tüm kesimlerin bu sürece dahil olması gerektiğini belirtti.

Toplumsal sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Türk, son dönemde artan sosyal problemler, intihar vakaları ve toplumsal çatışma risklerine dikkat çekti. Bu kapsamda sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek yaklaşık 60–70 kişilik bir komisyon oluşturduklarını belirten Türk, amaçlarının sorunlar büyümeden müdahale etmek olduğunu söyledi. “Sorunlar yaşandıktan sonra müdahale etmenin bir anlamı kalmıyor” diyerek önleyici sosyal politikaların önemini vurguladı.

Çalıştayda değerlendirmelerini sürdüren Türk, barış sürecinin halkın aktif katılımıyla güçleneceğini belirterek, her bireyin bulunduğu yerde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. “Siz isterseniz barışı sağlarsınız” sözleriyle toplumsal iradeye dikkat çeken Türk, sürecin yalnızca izlenmemesi gerektiğini, aktif şekilde sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Programın devamında söz alan Demokratik Birlik İnisiyatifi temsilcileri ve katılımcılar, bölgedeki toplumsal sorunların çözümüne yönelik önerilerini paylaştı. Çalıştay, katılımcı görüşlerinin alınması ve siyasi parti temsilcilerinin mesajlarının okunmasıyla devam ederken, toplantının basına kapalı bölümünde daha detaylı değerlendirmeler yapıldı.