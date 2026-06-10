DEM Partili Gergerlioğlu, Fatoş Pınar Türker’in iddialarını meclis gündemine taşıdı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in duruşmada dile getirdiği çıplak arama, kötü muamele, psikolojik baskı, çocukları üzerinden tehdit edilme ve cezaevi koşullarına ilişkin iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Gergerlioğlu, söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

İBB davasının 47’nci duruşma gününde savunma yapan Fatoş Pınar Türker’in mahkeme huzurunda anlattığı olayların ciddi hak ihlali iddiaları içerdiğini belirten Gergerlioğlu, özellikle gözaltı, sorgu ve tutukluluk sürecinde yaşandığı öne sürülen uygulamaların hukuk devleti ilkeleri açısından açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanlığı’na yöneltilen sorular

Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sunduğu önergede, Türker’in gözaltı süreci, savcılık sorgusu, cezaevine sevki ve tutukluluk koşullarına ilişkin beyanlarının etkili bir şekilde soruşturulup soruşturulmadığını sordu.

Önergede, Türker’in İstanbul Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönündeki ifadeleri hatırlatılarak, bu iddiaların işkence ve kötü muamele yasağı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca Türker’in, cezaevinde SEGBİS aracılığıyla daha önce kendisini sorgulayan savcıyla görüştürüldüğünü ve avukatıyla görüşme talebinde bulunduğu sırada çocukları üzerinden tehdit edildiğini öne sürdüğü aktarıldı.

Gergerlioğlu, avukatla görüşme hakkının anayasal güvence altında olduğuna dikkat çekerek, bu hakkın kullanılmasının engellenmesi veya kişinin çocukları üzerinden baskı altına alınmasının savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, aile hayatına saygı hakkı ve kötü muamele yasağı bakımından ciddi ihlal iddiaları doğurduğunu ifade etti.

Önergede ayrıca, söz konusu savcı hakkında herhangi bir idari ya da adli soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, SEGBİS görüşmesinin hukuki dayanağı ve kayıtlarının bulunup bulunmadığı, kadın tutuklulara yönelik arama uygulamaları ile cezaevlerindeki kapasite ve yaşam koşullarına ilişkin çok sayıda soru yöneltildi.

İçişleri Bakanlığı’na çağrı

Gergerlioğlu’nun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye sunduğu soru önergesinde ise Türker’in Vatan Emniyet’te gözaltında bulunduğu sırada yaşadığını iddia ettiği çıplak arama ve onur kırıcı muamele iddiaları gündeme getirildi.

Önergede, gözaltındaki kişilerin devletin koruması altında bulunduğu ve kolluk kuvvetlerinin temel sorumluluğunun bu kişilerin güvenliğini ve haklarını korumak olduğu vurgulandı. Gergerlioğlu, iddiaların tüm yönleriyle araştırılmasını, olayda adı geçen görevlilerin tespit edilmesini ve kamera kayıtları, görev çizelgeleri, arama tutanakları ile gözaltı kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Ayrıca gözaltı merkezlerinde gerçekleştirilen arama işlemlerinin keyfiliğe ve kötü muameleye dönüşmesini önlemek amacıyla kamera denetimi, tutanak zorunluluğu, bağımsız izleme mekanizmaları ve toplumsal cinsiyet duyarlılığına yönelik kolluk eğitimi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“İddialar etkili ve şeffaf şekilde soruşturulmalı”

Her iki önergesinde de mahkeme huzurunda dile getirilen çıplak arama, tehdit, psikolojik baskı ve kötü muamele iddialarının yalnızca birer beyan olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, ilgili kurumların bağımsız, etkili ve şeffaf soruşturma süreçleri yürütmesi çağrısında bulundu.

Gergerlioğlu, insan onurunu zedeleyen uygulamalara ilişkin iddiaların aydınlatılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari, hukuki ve disiplin mekanizmalarının devreye sokulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Adalet Bakanlığı’na yöneltilen sorular

- İBB Davası kapsamında yargılanan Fatoş Pınar Türker’in duruşmada dile getirdiği çıplak arama, kötü muamele, psikolojik baskı ve tehdit iddiaları Bakanlığınızca resen incelemeye alınmış mıdır?

- Fatoş Pınar Türker’in “Savcı beni çocuklarımı elimden almakla tehdit etti” beyanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na herhangi bir bildirimde bulunulmuş mudur?

- Fatoş Pınar Türker’i sorguladığı belirtilen savcı hakkında idari veya adli bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir?

- Bir savcının, şüpheli veya sanığa avukatıyla görüşmek istemesi nedeniyle çocukları üzerinden baskı kurması iddiası, Bakanlığınızca savunma hakkının ihlali olarak değerlendirilmekte midir?

- Fatoş Pınar Türker’in SEGBİS üzerinden savcıyla görüştürüldüğü iddiası doğru mudur? Doğruysa bu görüşmenin hukuki dayanağı nedir?

- Tutuklu bir kişinin, cezaevinde bulunduğu sırada avukatı olmaksızın veya müdafii bilgilendirilmeksizin savcıyla SEGBİS üzerinden görüştürülmesi yasal mıdır?

- Söz konusu SEGBİS görüşmesinin kayıtları mevcut mudur? Mevcutsa bu kayıtlar muhafaza altına alınmış mıdır?

Bu görüşmeye ilişkin tutanak düzenlenmiş midir? Düzenlendiyse tutanakta Fatoş Pınar Türker’in beyan ettiği tehdit içerikli ifadeler yer almakta mıdır?

- Fatoş Pınar Türker’in avukatıyla görüşmek istediğini belirtmesine rağmen savcı tarafından baskı altına alındığı iddiası hakkında baro, savcılık veya HSK nezdinde herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

- Cezaevinde tutuklu bulunan bir kişinin çocuklarının Sosyal Hizmetler tarafından alınacağı yönünde tehdit edilmesi, Bakanlığınızca psikolojik işkence veya kötü muamele kapsamında değerlendirilmekte midir?

- Fatoş Pınar Türker’in duruşmada anlattığı çıplak arama iddiaları, ceza infaz kurumuna giriş süreci bakımından Bakanlığınızın görev alanına giren herhangi bir işlemle bağlantılı olarak incelenmiş midir?

- Ceza infaz kurumlarına getirilen kadın tutuklu ve hükümlüler bakımından çıplak arama uygulamasına ilişkin Bakanlığınızın yazılı talimatları nelerdir?

- Son 5 yılda cezaevlerine girişte çıplak arama, kötü muamele, sözlü taciz veya onur kırıcı arama iddiasıyla Bakanlığınıza kaç başvuru yapılmıştır?

- Son 5 yılda çıplak arama iddiaları nedeniyle ceza infaz kurumu personeli hakkında kaç idari soruşturma başlatılmıştır? Bu soruşturmaların kaçı disiplin cezasıyla sonuçlanmıştır?

- Fatoş Pınar Türker’in 40 metrekarelik koğuşta 25 kişiyle kaldığı, koğuş kapasitesinin 16 kişi olduğu yönündeki beyanı doğru mudur? Doğruysa bu durum hangi ceza infaz kurumunda yaşanmıştır?

- Tutuklu kadınların kapasitelerinin çok üzerinde koğuşlarda tutulması, hijyen ve sağlık koşullarının bozulması, tuvaletlerin taştığı iddiaları Bakanlığınızca denetlenmiş midir?

- İBB Davası kapsamında tutuklanan kadınların tutuldukları ceza infaz kurumlarında kötü muamele, kapasite aşımı, hijyen sorunu, sağlık hakkına erişim engeli veya psikolojik baskı iddiaları hakkında inceleme yapılmış mıdır?

- Duruşma salonunda dile getirilen işkence, kötü muamele ve tehdit iddiaları mahkeme heyeti veya savcılık makamı tarafından suç duyurusu olarak kabul edilmiş midir?

- Bakanlığınız, mahkeme huzurunda dile getirilen çıplak arama, tehdit ve psikolojik baskı iddialarının “iddia” aşamasında bırakılmaması için bağımsız, etkili ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini sağlayacak mıdır?

- İnsan onurunu hedef alan çıplak arama, avukatsız ifade baskısı, çocuklar üzerinden tehdit ve tutuklu kadınlara yönelik kötü muamele iddialarının tekrar yaşanmaması için Bakanlığınız tarafından hangi somut idari, hukuki ve disiplin tedbirleri alınacaktır?

İçişleri Bakanlığı'na yöneltilen sorular

İçişleri Bakanlığı’na yöneltilen sorular

- Fatoş Pınar Türker’in Vatan Emniyet’te çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönündeki duruşma beyanı Bakanlığınızca resen incelemeye alınmış mıdır?

- Türker’in “Cinsel organını aç”, “Arkanı dön, eğil” şeklinde ifadelerle arandığı iddiası hakkında ilgili polis memurları tespit edilmiş midir?

- Söz konusu arama işlemini gerçekleştirdiği iddia edilen kolluk görevlileri hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır?

- Bu iddialar nedeniyle herhangi bir polis memuru görevden uzaklaştırılmış mıdır? Uzaklaştırılmadıysa gerekçesi nedir?

- Fatoş Pınar Türker’in gözaltında bulunduğu tarihte Vatan Emniyet’te görevli olan arama ve muhafaza personelinin isimleri, görev çizelgeleri ve sorumluluk alanları incelenmiş midir?

- Türker’in aramaya alındığını söylediği “arşiv odası gibi yer” kamera kaydı bulunan bir alan mıdır? Bu alanın kamera kayıtları muhafaza altına alınmış mıdır?

- Vatan Emniyet’te gözaltına alınan kişilerin üst araması ve detaylı arama işlemleri hangi odalarda yapılmaktadır? Bu odaların denetimi nasıl sağlanmaktadır?

- Vatan Emniyet’te gözaltına alınan kadınların arama işlemlerinde hangi mevzuat hükümleri uygulanmaktadır?

- Kadın gözaltıların arama işlemleri sırasında mahremiyetin, insan onurunun ve kötü muamele yasağının korunması için hangi yazılı talimatlar uygulanmaktadır?

- Fatoş Pınar Türker’e uygulandığı iddia edilen çıplak arama işlemi için yazılı arama tutanağı düzenlenmiş midir?

- Böyle bir tutanak varsa, tutanakta aramanın gerekçesi, kapsamı, aramayı yapan görevli, arama sırasında hazır bulunan kişiler ve arama sonucu açıkça belirtilmiş midir?

- Gözaltındaki bir kadına “cinsel organını aç”, “arkanı dön, eğil” denilmesi Bakanlığınızca hukuka uygun bir arama yöntemi olarak görülmekte midir?

- Son 5 yılda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama, kötü muamele, sözlü taciz veya onur kırıcı muamele iddiasıyla kaç başvuru yapılmıştır?

- Son 5 yılda Vatan Emniyet’te gözaltında çıplak arama iddiaları nedeniyle kaç kolluk görevlisi hakkında idari veya adli soruşturma başlatılmıştır?

- Bu soruşturmaların kaçı disiplin cezası, görevden uzaklaştırma, meslekten çıkarma veya ceza davası ile sonuçlanmıştır?

- İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan diğer kadınların da benzer çıplak arama veya kötü muamele iddiaları olmuş mudur? Bakanlığınız bu yönde herhangi bir başvuru almış mıdır?

- Gözaltı merkezlerinde arama işlemlerinin keyfîliğe ve kötü muameleye dönüşmemesi için bağımsız denetim mekanizması bulunmakta mıdır?

- Vatan Emniyet’te gözaltında bulunan kişilerin avukatlarıyla görüşme, yakınlarına haber verme, sağlık kontrolüne erişme ve kötü muamele iddiasında bulunma hakları fiilen nasıl güvence altına alınmaktadır?

- Fatoş Pınar Türker’in “Vatan Emniyet’e girdiğimde buradan çıkamam diye düşündüm, ölüm düşüncesi gelişti” şeklindeki beyanı dikkate alındığında, gözaltı sürecindeki psikolojik baskı iddiaları yönünden herhangi bir inceleme yapılacak mıdır?

- Bakanlığınız, gözaltı merkezlerinde çıplak arama ve onur kırıcı muamele iddialarını önlemek amacıyla kamera denetimi, tutanak zorunluluğu, bağımsız izleme, kadın personel eğitimi ve kötü muamele iddialarında otomatik soruşturma mekanizması kurulması yönünde bir düzenleme yapacak mıdır?

Türker, "çıplak aramayı" anlattı, Aile Dayanışma Ağı sorumluların cezalandırılmasını istedi

(EMK)