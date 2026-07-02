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YT: Yayın Tarihi: 02.07.2026 21:37 2 Temmuz 2026 21:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 22:39 2 Temmuz 2026 22:39
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Komedyen Deniz Göktaş geceyi "Vatan Emniyet"te geçirecek

Göktaş'ın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra, ters kelepçeyle Güvenlik Şube'ye götürülme videoları büyük tepki doğurdu. “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” ile başlayan soruşturmaya "Cumhurbaşkanına hakaret" de eklendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Komedyen Deniz Göktaş geceyi "Vatan Emniyet"te geçirecek

Stand-up gösterisinin video kayıtlarının gördüğü büyük ilginin ardından, yandaş medyanın körüklediği ihbarlarla başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirecek. 

Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı
Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı
2 Temmuz 2026

Avukatı Metin Aslan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

Müdafi eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde ifadesi alınan Deniz Göktaş, gözaltı tedbiri kapsamında bu geceyi emniyette geçirecektir. Müvekkilimin sağlık durumu iyidir. 3 Temmuz Cuma günü, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilecek ve saat 10.30’da hâkimlik karşısına çıkarılacaktır. 

İki suçlama

Göktaş, yurt dışından tatil dönüşü indiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra  Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerine teslim edildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Göktaş hakkında sosyal medyada yayılan stand-up gösterisi görüntüleri üzerine re'sen soruşturma başlatıldığını; aynı içerikle ilgili 185 ayrı CİMER ihbarının birlikte değerlendirildiğini, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. Maddesinde düzenlenen “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlaması kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Avukatı Metin Aslan açıklamasında Göktaş'a karşı "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' "ten de soruşturma başlatıldığını aktardı. 

Arka plan

Soruşturma, Göktaş’ın “Ölü Deniz” gösterisinden editlenmiş video kayıtlarının sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlamıştı.

Toplumsal, kültürel ve politik tabulara yönelik taşlamalarının kısa sürede topladığı ilgi üzerine iktidar yanlısı sosyal medya hesapları Göktaşı hedef gösterirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da videolarda suç unsuru bulunduğu değerlendirmesiyle re'sen soruşturma açmış, daha sonra görüntülere erişim engeli getirilmişti. 

AKP'li Tayyar komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi
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Göktaş, hakkındaki “yurt dışına kaçtığı” iddialarının gündeme gelmesi üzerine birkaç gün önce yaptığı açıklamada da seyahatinin önceden planlanmış bir tatil olduğunu belirterek, “Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla dönerim. Uzun yıllar ülkede olacağım.” demişti. 

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Tepkiler

Gözaltı haberi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Çok sayıda gazeteci, hukukçu ve sanatçı soruşturmanın ifade özgürlüğü boyutuna dikkat çekerken, destek mesajları paylaşılmaya başlandı. 

Bu arada Emniyet Güvenlik Şube'ye Göktaş'ın ters kelepçeli olarak götürülmesi büyük tepki doğurdu. Bu işlemin başlıbaşına işkence olduğuna dikkat çekenler, gözlatı görüntülerinin polis tarafından yandaş medyaya sızdırılmasının ikinci bir insan hakkı ihlali olduğunu dile getirdiler.

İnsan hakları örgütleri ve barolar ile Göktaş'ın izleyicilerinin yarın İstanbul Adliyesinde duruşmada hazır bulunmaları bekleniyor. 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Göktaş Gözaltı
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