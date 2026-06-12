TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.06.2026 13:55 12 Hezîran 2026 13:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.06.2026 13:58 12 Hezîran 2026 13:58
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Cîgiriya serokê koma CHPê yê Gokhan Gunaydin û Ali Mahir Başarir betal bû

Piştî vê biryarê, li ser malpera fermî ya Înternetê ya Meclîsê jî guhertin hat kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Cîgiriya serokê koma CHPê yê Gokhan Gunaydin û Ali Mahir Başarir betal bû

Piştî biryara “betalbûna mitleq” a derbarê kongreya Partiya Gel a Komarî (CHP) de ya ku tê de serokê giştî hatibû guhertin, di nava rêveberiya partiyê de pêvajoyeke nû dest pê kir.

Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
21 Gulan 2026
36emîn Daireya Hiqûqê a Dadgeha Edliyeya Herêmî ya Enqereyê, di 21ê Gulanê de derbarê 38emîn Kongreya Asayî a CHPê de biryara 'betalbûna mitleq' dabû. Bi vê biryarê wekî tedbîr Ozgur Ozel û rêveberiya partiyê ji kar hatin xistin û Kiliçdaroglu û rêveberiya kevn li şûna Ozel û rêvebiriya wî hatin wezîfedarkirin.

Li gorî nûçeya BirGunê, rêveberiya ku bi biryara dadgehê hat ser kar, ji bo guhertina wezîfeyan a di koma CHPê ya li Meclîsê de ket nava liv û tevgerê.

Cîgirên serokê koma CHPê Gokhan Gunaydin û Ali Mahir Başarir ji bo dîsîplînê hatibûn sewqkirin. Piştî vê pêvajoyê cîgiriya wan betal bû. Her weha bi vê biryarê re li ser malpera fermî ya Înternetê ya Meclîsê jî guhertin hat kirin.

Ji Kiliçdaroglu bo parlamenterên CHPê: Heta ku ez diyar nekim dê civîna komê neyê kirin
Ji Kiliçdaroglu bo parlamenterên CHPê: Heta ku ez diyar nekim dê civîna komê neyê kirin
29 Gulan 2026

Di dema ku agahiyên li ser malpera Înternetê ya Meclîsê hatin nûkirin de, Ozgur Ozel wekî “Serokê Komê” û Murat Emir jî wekî “cîgirê serokê komê” hatin nîşandan. Bi vî rengî, di rêveberiya Meclîsê ya CHPê de pêvajoyeke nû ya avahîbûnê dest pê kir.

Piştî biryara “betalbûna mitleq”, MYKya ku ji aliyê Kemal Kiliçdaroglu ve hatibû avakirin, xwestibû ku 9 nav werin îxraçkirin.

Ev nav wiha bûn:

 Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer û Burhanettin Bulut."

Kiliçdaroglu biryara 'betalbûna mitleq' nas kir
Kiliçdaroglu biryara 'betalbûna mitleq' nas kir
22 Gulan 2026

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
betalbûna mitleq CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê