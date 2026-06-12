Cîgiriya serokê koma CHPê yê Gokhan Gunaydin û Ali Mahir Başarir betal bû
Piştî biryara “betalbûna mitleq” a derbarê kongreya Partiya Gel a Komarî (CHP) de ya ku tê de serokê giştî hatibû guhertin, di nava rêveberiya partiyê de pêvajoyeke nû dest pê kir.
Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
Li gorî nûçeya BirGunê, rêveberiya ku bi biryara dadgehê hat ser kar, ji bo guhertina wezîfeyan a di koma CHPê ya li Meclîsê de ket nava liv û tevgerê.
Cîgirên serokê koma CHPê Gokhan Gunaydin û Ali Mahir Başarir ji bo dîsîplînê hatibûn sewqkirin. Piştî vê pêvajoyê cîgiriya wan betal bû. Her weha bi vê biryarê re li ser malpera fermî ya Înternetê ya Meclîsê jî guhertin hat kirin.
Ji Kiliçdaroglu bo parlamenterên CHPê: Heta ku ez diyar nekim dê civîna komê neyê kirin
Di dema ku agahiyên li ser malpera Înternetê ya Meclîsê hatin nûkirin de, Ozgur Ozel wekî “Serokê Komê” û Murat Emir jî wekî “cîgirê serokê komê” hatin nîşandan. Bi vî rengî, di rêveberiya Meclîsê ya CHPê de pêvajoyeke nû ya avahîbûnê dest pê kir.
Piştî biryara “betalbûna mitleq”, MYKya ku ji aliyê Kemal Kiliçdaroglu ve hatibû avakirin, xwestibû ku 9 nav werin îxraçkirin.
Ev nav wiha bûn:
Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer û Burhanettin Bulut."
Kiliçdaroglu biryara 'betalbûna mitleq' nas kir
(EMK/AY)