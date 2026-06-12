CHP'de Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti yönetiminde yeni bir süreç başladı.

BirGün'ün haberine göre, Mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim, CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubundaki görev değişiklikleri için harekete geçti.

Disipline sevk edilen CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın grup başkanvekilliği düşürüldü. Kararın ardından TBMM’nin resmi internet sitesinde de değişikliğe gidildi.

Meclis’in internet sitesinde yer alan bilgiler güncellenirken, Özgür Özel “grup başkanı”, Murat Emir ise “grup başkanvekili” olarak gösterildi. Böylece CHP’nin Meclis yönetiminde yeni bir yapılanma süreci başlamış oldu.

Günaydın ilk açıklamasında "Olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz bir karardır. TBMM'nin buna uymasını üzüntüyle karşılamak lazım, biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz" dedi.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu MYK 9 ismin ihraç edilmesini istemişti. Bu isimler şöyleydi: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut yer aldı.

(EMK)