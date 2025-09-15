“Çiftçi, zirai don ödemesinde hayal kırıklığı yaşadı”

CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu üyesi İlhami Özcan Aygun, 14 Eylül 2025 tarihli ve 33017 sayılı Resmi Gazete’de çıkan zirai don konusundaki Cumhurbaşkanlığı Kararı’na tepki gösterdi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nun önerilerinin dikkate alınmadığını belirten Aygun, “Trabzon hurması, incir ve Isparta gülü, zirai dondan zarar görmesine karşın kapsam dışı bırakıldı,” dedi.

Aygun, tarım sigortasında don teminatı yaptıran ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmayan ama üretim yapan çiftçinin de cezalandırıldığını, Cumhurbaşkanlığı Kararı’ndan yararlandırılmadığını söyledi.

Türkiye genelinde 9-13 Nisan tarihleri arasında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte son yılların en büyük zirai don olaylarından biri yaşandı. Bu süreçte özellikle 36 ilde tarımsal üretim ciddi şekilde zarar gördü. Cumhurbaşkanlığı Kararı’dna göre, zirai dondan etkilenen toplam 65 ilde, 16 ürün için (Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali-nektarin, üzüm, vişne) destekleme ödemesi yapılacak.

Kararın, çiftçilerin zararını karşılamakta yetersiz kalacağını belirten Aygın, şu tespitleri sıraladı:

ÇKS’si olmayan çiftçilere destek verilmeyecek.

Zirai don sigortası yaptıran çiftçiler cezalandırıldı. Onlar zararlarını Sigorta Fonu’ndan karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Kararı’ndan yararlanmayacak.

1 Şubat 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar ürünleri yüzde 20 ve üzeri oranda zirai dondan hasar gören, ÇKS kaydı olan çiftçilere girdi maliyetleri ve hasar gören alan/ hasar oranlarına göre ödeme yapılacak. Bu ödeme, ürün türüne göre dekar başına 4200/6500 arasında değişecek. Bu da girdi maliyetleri açısından çiftçiyi toprağa küstürür. Girdi maliyetlerini karşılamaz.

Çiftçilerin Tarım Kredi ve bankalara olan borçları ise ötelenmedi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nun önerileri yok sayıldı.

“Zirai don, iktidar tarafından yeterince ciddiye alınmıyor”

“AKP, 2026’da da çiftçiyi gözden çıkardı”

CHP’li Aygun, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “AKP, 2026’da da çiftçiyi gözden çıkardı. Gıdada stratejik ürün olan buğdayda mazot, gübre, tohum desteği, 2024'ün gerisinde kaldı. Prim desteği de yok. 2025’te %31 düzeyindeki kayıp, 2026 yılında %34'e yakın! Türk çiftçisine kaybettiren bir tarım politikası ile karşı karşıyayız” dedi.

Kuraklık nedeniyle çiftçilerin zorlandığını belirten Aygun, buğdayda prim desteği, ayçiçeğinde ise kuraklık ödemesi yapılması çağrısında bulundu.

(VC)