Zirai don 36 ili etkiledi, ürünler zarar gördü

Malatya, Elazığ

Zirai don, Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden kayısıyı da etkiledi. Malatya’da kayısı ağaçları zirai don nedeniyle zarar gördü.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai donun başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde zarara neden olduğunu belirterek, “Zarar tespit çalışmaları sahada yapılmaya başlandı,” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

Er, “Malatya, gerçekten çok büyük zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. Malatya merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 6-7 dereceye kadar düştü. Rakımı yüksek bölgelerimizde sıcaklık daha da fazla düşmüştür. İklim koşulları dünya kayısı ticaretinin en önemli ili olan Malatya kayısısına çok büyük bir darbe vurmuş oldu,” diye konuştu.

Elazığ’da başta badem, üzüm ve kayısı olmak üzere meyve ağaçları zirai dondan etkilendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, oluşan zararın tespiti için çalışma başlattı.

Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün muhtarı Hadi Fırat, köyde zirai dondan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, “Gece kar yağışından sonra don yaşandı. Bundan dolayı meyve ağaçları zarar gördü. Meyveler dondan karardı, çiçekler de döküldü.” dedi.