ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.06.2026 14:45 28 Haziran 2026 14:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.06.2026 15:01 28 Haziran 2026 15:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı

Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 25 kişiyle birlikte 25 Haziran’da gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı
Fotoğraf: ANKA

İzmir’de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında, konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında
CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında
25 Haziran 2026

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Yiğit, sabah saatlerinde Seferihisar Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anka Haber Ajansı’nın aktardığına göre, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yiğit hakkında, mahkeme tarafından konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Öte yandan, Yiğit ile adliyeye sevk edilen Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğuş Bayır hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Ne olmuştu?

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K., İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B.’nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın’da 25 Haziran’da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit’in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
chp'li belediyeler CHP'li belediyelere operasyon Onur Yiğit izmir cumhuriyet başsavcılığı Balçova Belediyesi
ilgili haberler
CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında
25 Haziran 2026
/haber/chpli-balcova-ve-seferihisar-belediyelerine-operasyon-iki-belediye-baskani-gozaltinda-320857
CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
8 Mayıs 2025
/haber/chp-li-kac-belediye-baskani-tutuklandi-307253
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında
25 Haziran 2026
/haber/chpli-balcova-ve-seferihisar-belediyelerine-operasyon-iki-belediye-baskani-gozaltinda-320857
CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
8 Mayıs 2025
/haber/chp-li-kac-belediye-baskani-tutuklandi-307253
Sayfa Başına Git