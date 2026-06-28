Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi kararı

İzmir’de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında, konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

CHP’li Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon: İki belediye başkanı gözaltında

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Yiğit, sabah saatlerinde Seferihisar Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anka Haber Ajansı’nın aktardığına göre, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yiğit hakkında, mahkeme tarafından konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Öte yandan, Yiğit ile adliyeye sevk edilen Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğuş Bayır hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Ne olmuştu? Seferihisar Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K., İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B.’nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın’da 25 Haziran’da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit’in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

(VC)