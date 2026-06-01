CHP’de olağanüstü kurultay için imza süreci başladı

CHP Genel Başkanlığı görevini mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakan Özgür Özel, Mersin eski Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı’nın TBMM’de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Sonrasında da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, bugün itibariyle olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını söyledi:

“Bugün, olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 08.00’i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri’de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz süreci başlattı.

Ardından Rize’nin tüm imzaları, 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye’den imzalar alınıyor.

Milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine girmedi. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. Birkaç gün içerisinde hızlı bir şekilde…

Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı inceleyen bir tutumdur, çok kıymetlidir. Bütün delege arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Özel, yeterli imza sayısının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“550’nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye’ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi çok yaralıyor, ülkeyi yaralıyor.

Olağanüstü kurultay için AYM kararı hatırlatması

Özel, gazetecilerin parti tüzüğündeki “Genel Başkan kurultaya çağırır” ifadelerini hatırlatması ve “Kurultaya gidilmeme durumu olur mu?” sorusu üzerine de şunları ekledi:

“Bu konu kamu hukukunun konusu. Türkiye’deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar, bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. İsimlerini sizin de bildiğiniz çok ünlü hukukçular, hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun diyorlar ki ‘Tedbir kurultaya engel değildir hatta tedbir aslında bir an önce kurultay yapılması dışında bir görevi de yoktur gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir.’

Burada Anayasa Mahkemesi kararı da var. Delege olağanüstü kurultaya karar verdiyse, olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu. AYM dedi ki ‘Yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar.’

Buna engel olmaya çalışan saray yargısı varsa onu da görürüz. Kamu hukukçuları çok net bu konuda. Ümit ediyorum, orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez.”

“Salı günü grup toplantısı yapılacak”

Özel, salı günkü haftalık grup toplantısına ilişkin ise şunları söyledi:

“Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. ‘Grup Başkanlığı’nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir’ diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Bunun bir boşalma olarak yorumlanma ihtimaline karşı da usulüne uygun bir kapalı grup toplantısı tertip edilmişti ve o toplantıda 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Meclis Başkanlığı’na bu yollandı, Meclis Başkanlığı da inceleyerek seçimi tescil etti. Hatta Genel Merkezin başvurusunu da değerlendirdi. İkisini birden uygulamaya koydu. Benim genel başkan ünvanımı kaldırdılar sitelerinden ve grup başkanı ünvanımı da siteye işlediler.

Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok olmaz da zaten. CHP grubu burada ve grup kendiliğinden Meclis çalışmaları sürerken sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13.30’da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımız da ilan edildiği gibi yarın yapılacak.”

(HA)