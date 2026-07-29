CHP'den istifa edenler Yeni Parti'ye geçmeye devam ediyor

Hapishanede Yeni Parti'ye katıldı
Kırşehir Hapishanesinde tutuklu bulunan ve bir süre önce görevden alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adına yapılan paylaşımda, "Daha 18 yaşıma girmeden kapısından adım attığım, 16 Mayıs 2012’den beri üyesi olduğum; Gençlik Kolları Başkanı olarak bayraklarını direklere astığım, Çankaya İlçe Yönetiminden Parti Meclisi üyeliğine kadar pek çok kademesinde görev aldığım ve gururla Çankaya Belediye Başkanı seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisinin kurucularına, ilkelerine, değerlerine, devrimlerine, altı okuna ve seçilmiş son Genel Başkanı’na sonsuza kadar bağlı kalmakla beraber; bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi’nden istifa ettiğimi; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri doğrultusunda, Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti’de siyasete devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Hüseyin Can Güner Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu" denildi