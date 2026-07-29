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YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 14:25 29 Temmuz 2026 14:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 16:10 29 Temmuz 2026 16:10
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP'den istifa edenler Yeni Parti'ye geçmeye devam ediyor

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin yanısıra çok sayıda ilçe örgütü de CHP'den istifa etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'den istifa edenler Yeni Parti'ye geçmeye devam ediyor
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16:08

Hapishanede Yeni Parti'ye katıldı

Kırşehir Hapishanesinde tutuklu bulunan ve bir süre önce görevden alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adına yapılan paylaşımda, "Daha 18 yaşıma girmeden kapısından adım attığım, 16 Mayıs 2012’den beri üyesi olduğum; Gençlik Kolları Başkanı olarak bayraklarını direklere astığım, Çankaya İlçe Yönetiminden Parti Meclisi üyeliğine kadar pek çok kademesinde görev aldığım ve gururla Çankaya Belediye Başkanı seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisinin kurucularına, ilkelerine, değerlerine, devrimlerine, altı okuna ve seçilmiş son Genel Başkanı’na sonsuza kadar bağlı kalmakla beraber; bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi’nden istifa ettiğimi; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri doğrultusunda, Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti’de siyasete devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Hüseyin Can Güner Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu" denildi

15:45

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Aksaray il yönetimi  ve partililer, CHP İl Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı, ardından CHP'den toplu olarak istifa etti.  

CHP Genel Merkezi tarafından CHP Aksaray İl Başkanlığı görevinden alınan Bilal Özdemir, yaptığı açıklamada, yıllardır emek verdikleri CHP'de artık mücadele etme ihtimali kalmadığını belirterek, “100 yıllık dev çınar, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Atatürk ilkelerinden, devrim yasalarından, hukuktan, demokrasiden, halktan uzaklaştırılmış, iktidara koltuk değneği yapılmıştır. CHP için öncelikli olan halkın çıkarı değil, AKP’nin çıkarları olmuştur. CHP içerisinde demokratik yollarla bir yarış yapma ihtimali kalmamıştır” dedi.

15:33

Edirne'nin CHP Keşan İlçe Yönetimi ile kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi toplu şekilde istifa ederek YENİ Parti’ye katılacaklarını duyurdu. CHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Anıl Çakır, “Bu ayrılık, zamansız bir parantezden ibarettir; geçicidir. Bir gün meşruiyet, hukuk ve örgüt iradesi partimizde yeniden egemen olduğunda, evime bir gün mutlaka geri dönmek üzere ayrılıyorum” dedi.

15:07

CHP Bozdoğan İlçe Örgütü partiden istifa etti. İlçe Başkanı Hasan Karayer, "Cumhuriyetten, demokrasiden ve halkın iktidarı hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Karayer, düzenlediği basın toplantısında, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özer'in daha önceden planlanan yurt dışı programı nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek, "Ancak emin olun ki gözü de kulağı da gönlü de bugün burada. Bozdoğanlı yol arkadaşları ve hemşehrileriyle beraberdir" ifadelerini kullandı. 

14:50

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Malatya il ve ilçe yöneticileri ile mutlak butlan kararının ardından CHP'den istifa eden ilçe örgütleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

14:46

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etti." dedi.

14:42

Partinin anahtarını kargoyla gönderdiler

CHP Genel Merkezi tarafından Giresun İl Başkanlığı görevinden alınan Gökhan Şenyürek, aradan geçen sürede kente yeni bir il başkanı atanmaması nedeniyle il başkanlığı binasının anahtarını CHP Genel Merkezi’ne kargoyla gönderdiklerini açıkladı.

CHP Genel Merkezi tarafından 11 Temmuz’da İl Başkanlığı görevinden alınan ve YENİ Parti’ye geçen Şenyürek, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün itibarıyla Giresun’da, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, YENİ Parti çatısı altında mücadelemize başlıyoruz. Yol arkadaşlarımızın ve hemşehrilerimizin sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla beklediği YENİ Parti artık Giresun’da. Yeni bir başlangıç için hep birlikte yola çıkıyoruz."

14:29

CHP içinde muhalefet kararı

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Örsan Kunter Öymen, mutlak butlan kararının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “CHP’den YENİ Parti’ye geçenlerin yeniden CHP’ye dönebilmeleri ve CHP’de bütünleşmenin yeniden sağlanabilmesi için, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan yönetimine karşı iki cephede birden mücadele verilmesi gerektiği için İDH üyelerinin yaklaşık yüzde 60’ı, CHP’nin içinde kalma kararı almışlardır” dedi.

13:00

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den ayrıldıklarını açıkladı. Tepe, "Aldığımız bu karar yerel yönetim anlayışımızda, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü çizgimizde en ufak bir sapmaya neden olmayacaktır. Altınordu'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırmadan halkçı belediyecilik anlayışımızı sürdüreceğiz" dedi. 
 
Tepe, yaptığı yazılı açıklamayla, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den ayrıldıklarını duyurdu. CHP Menteşe İlçe Örgütü de toplu istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

12:50

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'in yanı sıra, butlan yönetimi tarafından görevden alınan CHP Arguvan İlçe Başkanı Hüseyin Üstün, Kadın Kolları Başkanı Medine Karabulut, ilçe yöneticileri, kadın kolları üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili Yeni Parti'ye katıldı.

10:30

Haberal istifa etti

Eski CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP'den istifa ederken dilekçesinde, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Lozan kahramanı İsmet Paşa ve arkadaşlarının beraber kurduğu Cumhuriyetimizin ilkelerine, sistemine güçlü bir şekilde bağlılığımızı ve hizmetlerimizi sürdürürken bugün butlanla yönetilen üyesi bulunduğum CHP’den istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

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