Özgür Özel'in "Yeni Parti"si kurulursa yüzde 34.9 ile birinci oluyor

Kamuoyu araştırma şirketi Gündemar'ın, 24-27 Haziran günleri arasında 60 kentte 2 bin 350 kişi ile gerçekleştirdiği anketine katılanların yüzde 34,9'u "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna "Özgür Özel'in kuracağı yeni parti" yanıtını verdi.

Bu senaryoda AKP yüzde 30,46 ile ikinci, DEM Parti yüzde 7,05 ile üçüncü sıraya geçti. Kılıçdaroğlu'nun başında kaldığı CHP yüzde 4,32 ile 7. sıraya geriledi.

Özgür Özel'in parti kurmadığı senaryodaysa, AKP yüzde 31,20 ile birinci sırada yer alırken CHP ikinci sıraya geçti, DEM Parti'nin yeri değişmedi.

(AEK)