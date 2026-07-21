Özel yeni partiyi açıkladı, tüm demokratları birlikte yürümeye davet etti

*Belediye başkanlarına yönelik operasyonları eleştiren Özel, iktidarın partiyi "adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve lidersizleştirme" hedefiyle hareket ettiğini iddia etti.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'ye veda ettiğini açıkladı ve milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı sıfatıyla son kez grup toplantısında konuşan Özel, konuşmasına duygusal bir veda mesajıyla başladı.

Özgür Özel yeni partiyi ilan etti.



"Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." pic.twitter.com/OG6RoUKTNp — bianet (@bianet_org) July 21, 2026

"Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım" diyen Özel, Kasım 2023'ten bu yana yaşanan sürecin Türkiye siyasi tarihine önemli bir dönem olarak geçeceğini söyledi.

Özel, "Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Tarih, bugün herkesin nerede durduğunu yazacak" dedi.

"CHP'de yönetim anlayışı değişti"

Kurultay sürecine değinen Özel, genel başkanlık yarışını kazanarak CHP tarihinde ilk kez görevdeki genel başkanın seçimle değiştirildiğini hatırlattı.

Bu değişimin yalnızca isimlerle sınırlı olmadığını söyleyen Özel, "O gün sadece genel başkan değişmedi; partide ve ülkede bir yönetim anlayışı değişti. 'Tıpış tıpış oy verecekler' anlayışının yerine sokağı, örgütü ve üyeyi dinleyen bir anlayış geldi" diye konuştu.

"Bizi bölemezler"

Partinin karşı karşıya kaldığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP'nin köklü bir siyasi geleneğe sahip olduğunu belirterek, "Partinin adı değişir, logosu değişir, gün gelir devran değişir ama bizi bölemezler. Biz bir bütünüz ve bu bütünü asla bozamazlar" dedi.

Belediye başkanlarına yönelik operasyonları da eleştiren Özel, iktidarın CHP'yi "adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve lidersizleştirme" hedefiyle hareket ettiğini savundu.

Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Hodri meydan"

Konuşmasının dikkat çeken bölümlerinden birinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özel, genel başkanlık konusunda üyelerin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

"İster yarıştığımız kongrenin delegesiyle, ister son kongrenin delegeleriyle, ister 2 milyon üyemizin her biriyle sandığı koyalım ortaya, genel başkana onlar karar versin. Yüzde 90'ın altında oyu güvensizlik sayarım, partinin önünü açarım. Hodri meydan, var mısın?"

Konuşmasının sonunda CHP'den ayrıldığını açıklayan Özel, yeni bir siyasi oluşum kuracaklarını ilan etti.

"Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz" diyen Özel, CHP'nin yargı kararları ve siyasi müdahaleler nedeniyle "esaret altında" olduğunu söyledi.

Öze'in konuşması özetle şöyle:

"Bugün bu kürsüden çok önemli beklentiler var. Ona dair konuşacağız. Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım.

Kasım 2023'ten bu yana hep beraber yaşadıklarımızın siyasi tarihte çok önemli bir yer tutacağından hiçbirimizin şüphesi yok.

Size söz veriyorum; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadarki tutumlarınızdan, bugüne kadarki duruşlarımızdan birileri gelir geçer, unutulur, yapanın yaptığı yanına kâr kalır diye kimse düşünmesin. Her son bir başlangıçtır. Zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak, sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak, dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak bizzat anacağız.Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak!

Yarıştık, kazandık, tarihte ilk kez mevcut genel başkanı bir yarış sonu seçimle değiştirdik. İşte biz değişmeyen aktörleri millete dayatan, düzenin tekellerine ilk çomağı birlikte soktuk. O gün partide genel başkan değişti, yöneticiler değişti. Ama esas o gün partide ve ülkede, bir yönetim anlayışı değişti. O gün 'tıpış tıpış oy verecekler', 'benim dediğimi yapacaklar', 'CHP'liler zaten, başka nereye gidecekler' diyen bir ankayış yerine; sokağı dinleyen, il başkanını dinleyen bir anlayış partide yönetime geldi.

Partinin adı değişir, partinin logosu değişir, gün gelir devran değişir, ayrı düşenler birleşir ama bizi bölemezler. Biz bir bütünüz, bu bütünü asla bozamazlar. Çünkü bu bütün, 103 yıllık bir gelenekle birbirinden ayrı durmayan, düşünmeyen bir bütündür.

Belediye başkanlarımıza art arda operasyonlar başladı. Partinin adaysızlaştırılma, kurumsuzlaştırılma ve lidersizleştirilme sürecinin düğmesine Recep Tayyip Erdoğan tarafından basıldı.

Arkadaşlarımıza yapılan kumpaslara karşı 'Bağımsız yargıya güvenimiz tamdır. Yargı süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz, arkadaşlarımızın aklanması lazım, partimizin bunlardan arınması lazım' diyecek genel başkan; iki emekli öğretmenin evladı, 10 yaşından beri yatılı okulda arkadaş satmamış Özgür Özel olamazdı, olmadı, olmayacak!

Kurultayı kaybedip hazmedemeyenler ile yerel seçimleri kaybedip hazmedemeyenlerin, büyük kurguyu yapıp içinde bir memur çocuğuna, bir parasız yatılı öğrenciye, arkasında lobilerin olmadığı, arkasında çıkar gruplarının olmadığı, geçmişinde bağlantıları, geleceğe yönelik taahhütleri olmayan birine yarının iktidarını verecek miyiz yoksa derin devletin kirli hesabına uyacak bir işbirliği mi yapacağız sorusuna cevaptır bizim yürüyüşümüz.

Kadının iradesine karar veren erkekler. Yetki nereden, butlandan. Butlan yetkisi nereden, Saray'dan. Kadının seçtiğine karşı, Saray'ın seçtirdikleri karar verecek.

CHP'liyim diyebilene söylüyorum; ister yarıştığımız kongrenin delegesiyle, ister son kongrenin delegeleriyle, ister 2 milyon üyemizin her birisiyle sandığı koyalım ortaya, karar versinler genel başkana. Yüzde 90'ın altında oyu güvensizlik sayarım, partinin önünü açarım. Hodri meydan, var msın!

Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.

Artık partimiz butlanla, yargı kollarıyla, Saray duvarları arasına sıkışmış bir esaretin ve bir işgalin altındadır. İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine; ölümü gözü alıp, Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol, bizim yolumuzdur.

Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.

Milletvekillerimiz ile birlikte yeni partiyi kuruyoruz. Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin anamuhalefet partisi oluyoruz.

CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın gününü sayıyoruz."

(EMK)