CHP’de bayramlaşma günü: Özel ve Kılıçdaroğlu aynı saatte programda

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 7. ve 8. Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, bugün yurttaşlarla bayramlaştı.

İstinafın CHP kurultay davasına ilişkin kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği belirtilen Kılıçdaroğlu, 2,5 yıllık aranın ardından CHP Genel Merkezi’nin 12’nci katındaki makam odasına geldi.

Kılıçdaroğlu, “mutlak butlan” kararının ardından ilk kez makam odasında, (Fotoğraf: ANKA).

Program kapsamında genel merkez binası ve çevresine Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yanı sıra “Liyakat ve adalet” ve “Şimdi arınma zamanı” yazılı posterler asıldı. Parti otobüsüne ise “Türkiye için tertemiz bir başlangıç” sloganı giydirildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, saat 12.50’de genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganıyla karşılandı ve partililer tarafından makam aracına karanfil bırakıldı.

Kılıçdaroğlu, saat 14.00’da “Halkla Bayramlaşma” programına başladı.

“Saray’ın CHP’yi yönetmesine asla izin vermeyeceğiz”

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Örgütü’nün Güvenpark’ta düzenleyeceği bayramlaşmaya katıldı.

Erken saatlerden itibaren yurttaşlar ellerinde bayraklar ile Güvenpark ve çevresine gelmeye başladı. İl Başkanlığı binasına ise Özel’in posteri asıldı.

Öte yandan program öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvenpark çevresi ile bölgeye çıkan cadde ve ara sokaklarda güvenlik tedbirlerini artırdı.

CHP’liler “Susma, sessiz kalma, faşizm sesten korkar”, “Sarayın sofrasında soytarı olacağına halkın sofrasında kahraman ol”, “Adalet susarsa millet konuşur”, “Sarayların adalet dağıttığı nerede görülmüştür” yazılı dövizler taşıdı.

Kalabalık, sık sık “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Özgür Türkiye, özgür gelecek” sloganları attı.

ANKA’ya konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. CHP’yi ancak CHP’liler yönetebilir. Saray’ın CHP’yi yönetmesine asla izin vermeyeceğiz,” dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın: "Örgütümüzleyiz, Genel Başkanımız Özgür Özel ile Güvenpark'ta bayramlaşacağız. Umut burada."

Özel’in programı hakkında “iptal girişimi” iddiası Öte yandan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Merkezi’nin Ankara Emniyeti’ne başvurarak Özel’in CHP Ankara İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programının iptali için girişimde bulunduğunu öne sürdü. CHP Genel Merkezi ise iddiayı yalanladığı bir açıklama yayımlayarak şöyle dedi: CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği’ne başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir.

