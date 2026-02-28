ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 13:29 28 Şubat 2026 13:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 13:32 28 Şubat 2026 13:32
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP’den “iddianame yazılsın” eylemi

"Halkımızın iradesini savunmak için beş ilçe başkanımız beş koldan Çağlayan’a yürüyecek, adalet için buluşacak."

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mart’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Çelik, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul’un beş ilçesinde seçilmiş belediye başkanları hakkında aylardır iddianame hazırlanmadığını belirterek, “İddianameler neden yazılmıyor?” diye sordu.

Çelik, “İstanbul’umuzun beş ilçesinde, komşularının tertemiz oylarıyla ve güveniyle göreve seçilmiş belediye başkanlarımızın aylardır tek bir satır iddianamesi yok” dedi.

Çelik’in paylaşımı şöyle:

“İstanbul’umuzun beş ilçesinde, komşularının tertemiz oylarıyla ve güveniyle göreve seçilmiş belediye başkanlarımızın aylardır tek bir satır iddianamesi yok!

Halkımızın iradesini savunmak için beş ilçe başkanımız beş koldan Çağlayan’a yürüyecek, adalet için buluşacak.

Hasan Akgün – Büyükçekmece

İnan Güney – Beyoğlu

Hasan Mutlu – Bayrampaşa

Hakan Bahçetepe — Gaziosmanpaşa

Özgür Kabadayı – Şile

1 Mart Pazar | 15.00 Çağlayan Adliyesi”

6 No'lu Daireden 9 No'lu Silivri Cezaevine: İnan Güney
6 No'lu Daireden 9 No'lu Silivri Cezaevine: İnan Güney
21 Ocak 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İnan Güney CHP'li Avcılar Belediyesi beyoğlu belediyesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
ilgili haberler
"CHP'nin kurultay davası İBB davası ile birleştirilsin" talebine ret
24 Şubat 2026
/haber/chp-nin-kurultay-davasi-ibb-davasi-ile-birlestirilsin-talebine-ret-317044
Özgür Özel'in de aralarında olduğu CHP'li vekiller hakkında yeni fezleke
24 Şubat 2026
/haber/ozgur-ozel-in-de-aralarinda-oldugu-chp-li-vekiller-hakkinda-yeni-fezleke-317023
CHP Kadın Kolları'ndan erkek şiddeti tepkisi: Sorumluluk iktidarda
23 Şubat 2026
/haber/chp-kadin-kollari-ndan-erkek-siddeti-tepkisi-sorumluluk-iktidarda-316984
Erdoğan’dan 'CHP' çıkışı: Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemi çok daha farklıydı
18 Şubat 2026
/haber/erdogandan-chp-cikisi-sayin-kilicdaroglu-nun-donemi-cok-daha-farkliydi-316858
"Seyyar Giyotin" davası CHP Gençlik Kolları Başkanı tazminat ödeyecek
17 Şubat 2026
/haber/seyyar-giyotin-davasi-chp-genclik-kollari-baskani-tazminat-odeyecek-316799
Bahçeli'den CHP'ye "Akın Gürlek" tepkisi: Ali kıran baş kesen misiniz?
17 Şubat 2026
/haber/bahceli-den-chp-ye-akin-gurlek-tepkisi-ali-kiran-bas-kesen-misiniz-316791
MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI (MSC 2026)
CHP’li Salıcı: Mazlum Abdi, Suriye’nin bir parçası; Türkiye'nin olumsuz tepki göstermesi doğru olmaz
15 Şubat 2026
/haber/chpli-salici-mazlum-abdi-suriyenin-bir-parcasi-turkiye-nin-olumsuz-tepki-gostermesi-dogru-olmaz-316734
