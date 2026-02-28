CHP’den “iddianame yazılsın” eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mart’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Çelik, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul’un beş ilçesinde seçilmiş belediye başkanları hakkında aylardır iddianame hazırlanmadığını belirterek, “İddianameler neden yazılmıyor?” diye sordu.

Çelik, “İstanbul’umuzun beş ilçesinde, komşularının tertemiz oylarıyla ve güveniyle göreve seçilmiş belediye başkanlarımızın aylardır tek bir satır iddianamesi yok” dedi.

Çelik’in paylaşımı şöyle:

“İstanbul’umuzun beş ilçesinde, komşularının tertemiz oylarıyla ve güveniyle göreve seçilmiş belediye başkanlarımızın aylardır tek bir satır iddianamesi yok!

Halkımızın iradesini savunmak için beş ilçe başkanımız beş koldan Çağlayan’a yürüyecek, adalet için buluşacak.

Hasan Akgün – Büyükçekmece

İnan Güney – Beyoğlu

Hasan Mutlu – Bayrampaşa

Hakan Bahçetepe — Gaziosmanpaşa

Özgür Kabadayı – Şile

1 Mart Pazar | 15.00 Çağlayan Adliyesi”

— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 28, 2026

