CHP kurultay davası 1 Temmuz’a ertelendi

Ankara’da görülen Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada bugün karar çıkmadı.

Kasım 2023’te yapılan kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine açılan davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişi, “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanıyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada heyet, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve bazı sanıkların dinlenmesi gerektiğini belirtti. Bu gerekçeyle dava 1 Temmuz’a ertelendi.

Tanıklar çelişkili konuşmuştu

1 Nisan'da görülen duruşmada dinlenen tanıklardan bazıları para dağıtıldığı yönünde iddialar ortaya atmıştı. Bitlis delegesi Veysi Uyanık, çeşitli görüşmelerde para ve kart dağıtımı yapıldığını öne sürmüştü.

SEGBİS üzerinden ifade veren bir diğer tanık Ferhat İşçimen ise herhangi bir para alışverişine tanık olmadığını söylemişti.

Tanık Mehmet Sevigen de olaylara doğrudan tanıklığı bulunmadığını belirtmişti. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan, para aldıklarını söyleyen tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettmiş ancak talep kabul edilmemişti.

