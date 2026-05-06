HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 10:32 6 Mayıs 2026 10:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 10:35 6 Mayıs 2026 10:35
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP kurultay davası 1 Temmuz’a ertelendi

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Cemil Tugay ve Özgür Çelik’in bulunduğu 12 sanık “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

BİA Haber Merkezi

CHP 38. Olağan Kurultayı'ndan/@herkesicinCHP, X

Ankara’da görülen Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada bugün karar çıkmadı.

Kasım 2023’te yapılan kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine açılan davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişi, “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanıyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada heyet, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve bazı sanıkların dinlenmesi gerektiğini belirtti. Bu gerekçeyle dava 1 Temmuz’a ertelendi.

Tanıklar çelişkili konuşmuştu

1 Nisan'da görülen duruşmada dinlenen tanıklardan bazıları para dağıtıldığı yönünde iddialar ortaya atmıştı. Bitlis delegesi Veysi Uyanık, çeşitli görüşmelerde para ve kart dağıtımı yapıldığını öne sürmüştü.

SEGBİS üzerinden ifade veren bir diğer tanık Ferhat İşçimen ise herhangi bir para alışverişine tanık olmadığını söylemişti.

Tanık Mehmet Sevigen de olaylara doğrudan tanıklığı bulunmadığını belirtmişti. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan, para aldıklarını söyleyen tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettmiş ancak talep kabul edilmemişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
chp kurultayı kurultay davası Kemal Kılıçdaroğlu özgür özel
