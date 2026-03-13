CHP birinci parti, AKP ikincilikten yukarı çıkamıyor

Gündemar Araştırma'nın Şubat anketi, iktidarın CHP üzerindeki baskılarının giderek artışının olası bir erken seçimin sonuçları üzerinde belirgin bir etkide bulunamayacağına ilşkin sayılar ortaya koyuyor.

Kuruluşun 23-23 Şubat günlerinde 60 ilde 2 bin 325 katılımcıya "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği araştırmada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP lehine gerçekleşen güç kaymasının iki yıldır sürmekte olduğu görüldü

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partiler arasındaki kuvvet dengesi grafiği

Birinci ve ikinci parti değişmiyor: CHP önde AKP arkada

Araştırma sonuçlarının grafiğinde de göründüğü gibi CHP yüzde 32,7'lik oy oranıyla 2023 genel seçim sonuçlarının yaklaşık 7 puan önüne geçerken AKP yüzde 29,85 ile yaklaşık 6 puan geriledi. 14 Mayıs 2023'te AKP oyların yüzde 35,42'sini alırken CHP yüzde 25,35'te kalmıştı.

Bununla birlikte aynı şirketin bir önceki anketine göre, CHP yarım puandan biraz fazla gerilerken AKP bir puandan fazla ilerlemiş görünüyor.

Üçüncü parti: DEM

İlk iki partinin gerisinden gelen partilerin hiçbiri iki haneli puanlara ulaşamıyor. Ancak DEM Parti yüzde 8,8'le üçüncü parti olarak yerini koruyor.

Zafer Partisi yüzde 5,5'le dördüncü, Anahtar Parti yüzde 5,4 ile beşinci sıraya yerleşerek MHP'yi aşağılara doğru itiyorlar. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP yüzde 5'lere doğru inmeye devam ediyor.

İYİ Parti, yüzde 4,5 ile siyasetin anayolunun dışına çıkmayı sürdürüyor.

(AEK)