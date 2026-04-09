CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi gözaltına alındı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir’de yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alındı. Erkol’un, soruşturmanın İzmir merkezli olması nedeniyle İzmir’e götürülüyor.

Erkol'un oğlu Fırat Erkol, Temmuz 2025’te gözaltına alınmıştı ve tutuksuz yargılanıyordu. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, dosya kapsamında tutuklu yargılanıyorlar.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzbeton AŞ’ye ilişkin yapılan usulsüzlükler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 109 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şu an 9 kişi gözaltında bulunuyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre, İzbeton AŞ üzerinden Gaziemir ilçesinde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm projelerinde iş insanlarının menfaat temin etmeye çalıştığı, zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belediye sahtecilik ve denetim görevini ihmal etme suçlarından soruşturma yürütülüyor. Şüphelilerin, İzbeton AŞ ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek 9 Nisan’da operasyon gerçekleştirilmiş. 10 kişiye gözaltı kararı verilmiş, bu şüphelilerden 9’u yakalanarak gözaltına alınmış.

CHP’den tepkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki göstererek, neden ifadeye çağrılmak yerine doğrudan gözaltı işlemi yapıldığını sorguladı. Zeybek, "CHP’li belediye başkanları ve siyasetçilere yönelik bu uygulamalar, Türk hukuk sisteminde 'ifadeye çağırma' usulünün kalktığını mı gösteriyor?" dedi. Erkol’un yanında olduklarını belirten Zeybek, hukuksuzluklara asla teslim olmayacaklarını vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, Erkol’un sabah erken saatlerde evine yapılan baskınla gözaltına alınmasının basit bir güç gösterisi olduğunu söyledi. Emir, Erkol’un her zaman ifadesini vermeye hazır olduğunu belirterek, bu tür baskınların soruşturmaya katkı sağlamayacağını ifade etti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, gözaltı işleminin iktidarın muhalefeti yıldırmaya yönelik yeni bir hamlesi olduğunu belirterek, partilerinin siyasi varlığını hedef alan bu saldırının üstesinden geleceklerini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de, Ümit Erkol’un gözaltına alınmasının maksatlı bir eylem olduğunu ve CHP’nin hiçbir şekilde bu tür yıldırma girişimlerine boyun eğmeyeceğini söyledi. Aytekin, süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

CHP’den ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci’den geldi. Çiftci, ilgili makamların Erkol’un İzmir’e sevk edileceği bilgisini partiye ilettiğini söyledi.

Çiftci, Erkol’un Eylül 2023’ten bu yana CHP Ankara İl Başkanı olduğunu, sabit ikamet sahibi ve kamuoyu tarafından bilinen bir siyasetçi olarak çağrıldığı anda ifadeye gidebilecek durumda bulunduğunu kaydetti.

Buna rağmen gözaltı uygulanmasının ve kolluk eşliğinde İzmir’e götürüleceğinin duyurulmasının soruşturma açısından bir karşılığı olmadığını belirten Çiftci, bu yöntemin gözaltı işlemini kolluk ve savcılık açısından bir güç gösterisine dönüştürdüğünü savundu.

Çiftci, Erkol’un yanında olduklarını, masumiyetine inandıklarını ve süreci yakından izlediklerini de belirtti.

Başsavcılık açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erkol'un gözaltına alındığı soruşturma kapsamında açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve 9'unun gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. Üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında; İZBETON A.Ş. Üzerinden İzmir ili Gaziemir ilçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak,

Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgeside Sahtecilik ve Denetim Görevinin İhmali suçlarından soruşturma yürütülerek; Kooperatif Yeni Yönetim Kurulu’nun şikayet dilekçesi, mağdurları beyanı ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İzbeton A.Ş yetkilileri, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli yönünden 09 Nisan 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiş olup gözaltı kararı tesis edilmiştir.

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden dokuzu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanamayan şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiştir."

