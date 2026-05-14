“Kumpas” iddiası: CHP hangi belgeleri işaret etti?

CHP, Adalet Bakanlığı basın grubunda paylaşıldığı iddia edilen “Word” formatındaki belgelerde bazı tutuklu ifadelerinin değiştirildiğini öne süren bir rapor hazırladı.

Raporda, özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ailesi ve tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ifadelerinde farklılaştırmalar yapıldığı iddia edildi.

CHP’nin değerlendirmesinde, orijinal PDF belgelerinde yer alan bazı detayların Word dosyalarına aktarılırken çıkarıldığı veya yeniden formüle edildiği, bunun da kamuoyunda farklı bir algı oluşturduğu ileri sürüldü. Parti açıklamasında, bazı bölümlerin “metni farklı bir çerçeveye oturtacak şekilde değiştirildiği” savunuldu.

Tarafsız olması gereken, 86 milyonun hukukundan sorumlu olan bir Adalet Bakanlığı, kumpasçılık yapar mı?

Bugün suçüstü yakalandılar!

Bakanlık Basın Müşaviri, "Word" dosyasına alınan ve değiştirilen tutuklu ifadelerini basına servis ediyor.

Orijinal PDF dosyalarına bakınca yapılan… pic.twitter.com/RxKHB5w0Uc — CHP İletişim (@CHP_iletisim) May 13, 2026

CHP İletişim birimi ayrıca Adalet Bakanlığı basın grubuna ait olduğu öne sürülen ekran görüntülerini paylaşarak, bazı ifadelerin basına bu grup üzerinden servis edildiğini iddia etti. Paylaşımda, belgelerde yapılan değişikliklerin orijinal PDF ile karşılaştırıldığında görülebildiği ifade edildi.

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri, Özkan Yalım’ın ifadesinde yapıldığı öne sürülen değişiklikler oldu. CHP, toplamda beş ayrı müdahale tespit edildiğini iddia etti. Bu değişikliklerin; para teslimi iddiaları, hediye çanta anlatımı, araç dönüşüm süreçleri ve bazı isimlerin metinden çıkarılması gibi başlıklarda yoğunlaştığı belirtildi.

BİLGİLENDİRME



Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadede; 38. Kurultay sürecinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e oy verilmesi karşılığında Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin çocuklarının belediyelerde işe alındığı yönündeki… — CHP İletişim (@CHP_iletisim) May 13, 2026

Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Gökhan Böcek ile ilgili ifadelerde de bazı kelime ve cümlelerin yeniden düzenlendiği iddia edildi. Raporda, özellikle “iş insanları” ifadesinin çıkarılması ve bazı anlatımların daha genel hale getirilmesinin dikkat çektiği ileri sürüldü.

CHP tarafı, bu değişikliklerin belgeleri “yorumlanabilir bir çerçeveye çektiğini” ve kamuoyunda farklı bir algı oluşturduğunu savunurken, Adalet Bakanlığı cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Değiştirilen ifadeler Orijinal iddia edilen ifade:

“200 bin TL parayı poşet içerisinde … evin bahçesinin duvarına bıraktım”

“Bu paranın 200 bin TL’sini Manisa’daki evine bıraktım...”

“Bu paranın 200 bin TL’sini Manisa’daki evine bıraktım...” Orijinal iddia edilen ifade:

“Bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum”

“2022 yılında Özgür Özel’in ailesine hediye çantalar gönderdim” VIP araç dönüşümü Orijinal iddia edilen ifade:

“Araç dönüşümünün Uşak Belediyesi tarafından yapılması istendi, bu talimat Özgür Özel’e aitti”

“Her iki aracın dönüşüm bedelleri belediye tarafından ödendi… tek fatura ile karşılandı” “Saat” bölümü Orijinal iddia edilen ifade:

Saatin ucuz olduğu ve iddiaların asılsız olduğunu destekleyen açıklamalar

“Kendisine de bir saat hediye ettim” İsimlerin çıkarılması Orijinal iddia edilen ifade:

“Mehmet Arslan, Halil Arslan, Meral Hanım, Hasan Doğukan Kurnaz…” gibi isimler ve plaka detayları

“Bazı kişilerden araç alımı için borç aldım” / “çeşitli araçlar” Para toplama ifadesi (Gökhan Böcek) Orijinal iddia edilen ifade:

“İş adamlarından TL mi Euro mu hatırlamıyorum… iş adamları bu paraları verdi”

“Parayı partiye yakın kişilerden temin ettim”

(EMK)