YT: Yayın Tarihi: 12.04.2026 10:44 12 Nisan 2026 10:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.04.2026 19:05 12 Nisan 2026 19:05
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif soruşturması çerçevesinde 9 Nisan’da Ankara’da gözaltına alınan Erkol’un işlemleri bu sabah tamamlandı.

BİA Haber Merkezi

*Ümit Erkol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON AŞ üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi mahkemece tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde Ümit Erkol’un da yer aldığı 9 kişi perşembe günü gözaltına alındı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye götürüldü.

Savcılık, ifadelerin ardından 9 kişi için tutuklama talep etti. Sulh Ceza Hakimliği, sorguların ardından Erkol dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Usulsüzlük iddiaları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden yürütülen işlemlerde usulsüzlük iddialarını incelediğini belirtti. Açıklamada, Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bir kooperatif üzerinden menfaat sağlandığı iddiasına yer verildi.

Başsavcılık, zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamalarıyla soruşturma yürüttüğünü aktardı. Kooperatifin yeni yönetiminin şikâyeti, mağdur beyanları ve bilirkişi raporlarına dayanarak kişileri tespit eden savcılık, 9 Nisan 2026’da operasyon düzenledi.

Savcılık, hakkında işlem yürüttüğü 10 kişiden 9’unu yakaladı. Yetkililer, diğer bir kişinin yurt dışında bulunduğunu belirledi.

(EMK)

