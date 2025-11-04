ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 09:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 09:53
2 dk Okuma

CHP'nin kurultay davası ertelendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bazı delegelere “oy karşılığı para, telefon ve ev teklif edildiği” ileri sürülüyor

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta büyük bir salonda düzenlenen siyasi bir toplantı ya da parti kurultayı görülüyor. Salon kalabalık, arka sıralarda çok sayıda kişi oturmuş durumda ve sahneye bakan bir izleyici kitlesi oluşturuyor. Ön sırada takım elbiseli ve resmi kıyafetli kişiler yan yana oturuyor. Ortadaki kişi takım elbisesiyle gülümseyerek kameraya bakıyor; boynunda kırmızı bir “delege” kartı asılı. Yanında oturan diğer kişiler de benzer şekilde resmi giyimli, ciddi ama sakin bir ifade taşıyorlar.
CHP 38. Olağan Kurultayı'ndan/@herkesicinCHP, X

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 13 Ocak’a ertelendi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmada usul işlemlerinin tamamlanmasına ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun sonucunun beklenmesine karar verdi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bazı delegelere “oy karşılığı para, telefon ve ev teklif edildiği” ileri sürülüyor. Bu şekilde parti içi dengelerin değiştirildiği iddia edilirken, sanıklar hakkında “oylamaya hile karıştırma” ve “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Özgen Nama ve görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer alıyor.

Savcılık, kurultayda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu’nun organizasyonunda, diğer sanıkların da “birlikte hareket ettiğini” öne sürdü.

Dava öncesinde, dosyanın hangi mahkemede görüleceğine dair asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri arasında yetki tartışması yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti. Mahkemenin bu karara yaptığı itiraz ise Anayasa Mahkemesi tarafından 10 Eylül’de reddedildi, böylece davanın yeri kesinleşti.

Ayrı bir hukuk davası daha reddedilmişti

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, 38. Olağan Kurultay ile 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için açtıkları dava ise, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Ekim’de reddedilmişti. Bu kararla “mutlak butlan” ihtimali ortadan kalkmıştı.

CHP'nin Kurultay davası reddedildi
CHP'nin Kurultay davası reddedildi
24 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP kurultay davası kemal kılıçdaoğlu Lütfü Savaş özgür özel Ekrem İmamoglu ekrem imamoğlu
