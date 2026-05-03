ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 03.05.2026 15:30 3 Mayıs 2026 15:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.05.2026 16:07 3 Mayıs 2026 16:07
Okuma Okuma:  3 dakika

Celal Başlangıç’ın ardından iki yıl: “Son nefesine kadar haberle yaşadı”

Sürgünde yaşadığı Almanya’da 3 Mayıs 2024’te hayatını kaybeden Başlangıç, 90’lı yıllarda hak ihlallerine odaklanan haberleriyle öne çıktı, gazeteciliği boyunca basın özgürlüğü davaları ve soruşturmalarla karşı karşıya kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Celal Başlangıç’ın ardından iki yıl: “Son nefesine kadar haberle yaşadı”
*Celal Başlangıç. (Fotoğraf: Ayşe Yıldırım/X)

Gazeteci Celal Başlangıç, iki yıl önce bugün, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde aramızdan ayrıldı. 2017’den itibaren sürgünde yaşadığı Almanya’da 68 yaşında hayatını kaybeden Başlangıç, Köln’de düzenlenen törenle defnedilmişti.

Gazeteci Celal Başlangıç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Celal Başlangıç son yolculuğuna uğurlandı
10 Mayıs 2024

Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu’ndan mezun olan Başlangıç, gazeteciliğe 1975’te Ege Ekspres’te başladı. Demokrat İzmir, Politika ve Cumhuriyet’te çalıştı; Evrensel’in kurucu genel yayın müdürlüğünü üstlendi, Radikal’in kurucuları arasında yer aldı. T24, Gazete Duvar, bianet ve Haberdar’da yazdı.

Celal Başlangıç kimdir?
Celal Başlangıç kimdir?
7 Mayıs 2024

Başlangıç, özellikle 90’lı yıllarda Kürt illerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin haberleriyle öne çıktı. Cumhuriyet’te çalıştığı dönemde, Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 1989’da köylülere dışkı yedirilmesini haberleştirdi. Bu haber, yıllar sonra da Başlangıç’ın gazeteciliğiyle birlikte anılan en önemli dosyalardan biri oldu.

90'ların İşaret Fişeği: Yeşilyurt Köylülerine Yedirilen Dışkı
90'LARIN HAK MÜCADELELERİ/ CELAL BAŞLANGIÇ
90'ların İşaret Fişeği: Yeşilyurt Köylülerine Yedirilen Dışkı
20 Aralık 2014

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak için başlatılan “Nöbetçi Yayın Yönetmenliği” kampanyasına da katılan Başlangıç, bu nedenle yargılandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019’da Başlangıç’a “propaganda” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Dosya, Yargıtay aşamasındaydı.

Suçlamaların Tümünü Reddediyorum Çünkü Gazeteciyim
CELAL BAŞLANGIÇ'IN SAVUNMASI
Suçlamaların Tümünü Reddediyorum Çünkü Gazeteciyim
4 Ekim 2016

2017’de Almanya’ya sürgüne giden Başlangıç, Türkiye’de kurma çalışmalarına başladığı Artı TV ve Artı Gerçek’i Köln’de hayata geçirdi. Son olarak Artı TV’de program yapıyor ve Artı Gerçek’te yazıyordu.

Çok sayıda gazetecilik ödülünün sahibi olan Başlangıç’ın kitapları arasında Korku Tapınağı, Kanlı Bilmece, Hayata Söylenmiş Şarkılar ve Hayatın Rengi Gökkuşağı yer alıyor.

Celal Başlangıç'ın kitapları
Celal Başlangıç'ın kitapları
10 Mayıs 2024

“Ruhuyla, aklıyla hep sahadaydı”

Başlangıç’ın gazetecilik mirası, 5-6 Eylül 2025’te Atölye BİA’da düzenlenen “Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi”nde ele alınmıştı.

İki günlük atölyede, barışın daha fazla konuşulduğu bir dönemde medyanın rolü ve haberciliğin nasıl bir dönüşüm geçirmesi gerektiği tartışmaya açılmıştı. Atölyede ayrıca Celal Başlangıç’ın gazetecilik mirası anılmış; Ayşe Yıldırım da eşi Celal Başlangıç’ı ve onun barış gazeteciliği anlayışını anlatmıştı.

'Celal Başlangıç' adına düzenlenen atölyede hak odaklı barış gazeteciliği konuşuldu
'Celal Başlangıç' adına düzenlenen atölyede hak odaklı barış gazeteciliği konuşuldu
10 Eylül 2025

Celal Başlangıç’ın gazeteciliğinin odağında insan, demokrasi, özgürlük ve barış olduğunu belirten Yıldırım, Başlangıç’ın hastalığı sürecinde de haberleri takip etmeyi sürdürdüğünü aktararak onu “Son nefesine kadar haberle yaşadı” sözleriyle anmıştı:

“Mesleki planları vardı. Ne de olsa sürgün edilen mesleğinin peşinden gelmişti Köln'e. Belki bedenen Türkiye'de 'sahada' değildi ama ruhuyla, aklıyla hep sahadaydı. 'Yapacak çok işimiz var' derdi. Olmadı, daha fazla yapamadı. Şimdi onun yapamadıklarını hala gazetecilikte ısrar eden sizler, her türlü zorluğa rağmen gerçeği aktarmak için canını ortaya koyan meslektaşları yapmaya devam edecek.”

Celal Başlangıç, "daha yapacak çok işimiz var" derdi
Celal Başlangıç, "daha yapacak çok işimiz var" derdi
11 Şubat 2026

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Celal Başlangıç barış gazeteciliği
ilgili haberler
Celal Başlangıç, "daha yapacak çok işimiz var" derdi
11 Şubat 2026
/yazi/celal-baslangic-daha-yapacak-cok-isimiz-var-derdi-316560
'Celal Başlangıç' adına düzenlenen atölyede hak odaklı barış gazeteciliği konuşuldu
10 Eylül 2025
/haber/celal-baslangic-adina-duzenlenen-atolyede-hak-odakli-baris-gazeteciligi-konusuldu-311360
Güneydoğu’nun kapısını açan Celal Başlangıç
13 Mayıs 2024
/yazi/guneydogunun-kapisini-acan-celal-baslangic-295306
Dostları Celal Başlangıç’ı İstanbul’da andı
10 Mayıs 2024
/haber/dostlari-celal-baslangici-istanbulda-andi-295286
Gazeteci Celal Başlangıç son yolculuğuna uğurlandı
10 Mayıs 2024
/haber/gazeteci-celal-baslangic-son-yolculuguna-ugurlandi-295271
Celal Başlangıç'lı yıllarımız!
10 Mayıs 2024
/yazi/celal-baslangic-li-yillarimiz-295188
Celal Başlangıç kimdir?
7 Mayıs 2024
/haber/celal-baslangic-kimdir-295035
Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti
3 Mayıs 2024
/haber/gazeteci-celal-baslangic-hayatini-kaybetti-294898
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Celal Başlangıç, "daha yapacak çok işimiz var" derdi
11 Şubat 2026
/yazi/celal-baslangic-daha-yapacak-cok-isimiz-var-derdi-316560
'Celal Başlangıç' adına düzenlenen atölyede hak odaklı barış gazeteciliği konuşuldu
10 Eylül 2025
/haber/celal-baslangic-adina-duzenlenen-atolyede-hak-odakli-baris-gazeteciligi-konusuldu-311360
Güneydoğu’nun kapısını açan Celal Başlangıç
13 Mayıs 2024
/yazi/guneydogunun-kapisini-acan-celal-baslangic-295306
Dostları Celal Başlangıç’ı İstanbul’da andı
10 Mayıs 2024
/haber/dostlari-celal-baslangici-istanbulda-andi-295286
Gazeteci Celal Başlangıç son yolculuğuna uğurlandı
10 Mayıs 2024
/haber/gazeteci-celal-baslangic-son-yolculuguna-ugurlandi-295271
Celal Başlangıç'lı yıllarımız!
10 Mayıs 2024
/yazi/celal-baslangic-li-yillarimiz-295188
Celal Başlangıç kimdir?
7 Mayıs 2024
/haber/celal-baslangic-kimdir-295035
Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti
3 Mayıs 2024
/haber/gazeteci-celal-baslangic-hayatini-kaybetti-294898
Sayfa Başına Git