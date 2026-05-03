Celal Başlangıç’ın ardından iki yıl: “Son nefesine kadar haberle yaşadı”

Gazeteci Celal Başlangıç, iki yıl önce bugün, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde aramızdan ayrıldı. 2017’den itibaren sürgünde yaşadığı Almanya’da 68 yaşında hayatını kaybeden Başlangıç, Köln’de düzenlenen törenle defnedilmişti.

Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu’ndan mezun olan Başlangıç, gazeteciliğe 1975’te Ege Ekspres’te başladı. Demokrat İzmir, Politika ve Cumhuriyet’te çalıştı; Evrensel’in kurucu genel yayın müdürlüğünü üstlendi, Radikal’in kurucuları arasında yer aldı. T24, Gazete Duvar, bianet ve Haberdar’da yazdı.

Başlangıç, özellikle 90’lı yıllarda Kürt illerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin haberleriyle öne çıktı. Cumhuriyet’te çalıştığı dönemde, Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 1989’da köylülere dışkı yedirilmesini haberleştirdi. Bu haber, yıllar sonra da Başlangıç’ın gazeteciliğiyle birlikte anılan en önemli dosyalardan biri oldu.

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak için başlatılan “Nöbetçi Yayın Yönetmenliği” kampanyasına da katılan Başlangıç, bu nedenle yargılandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019’da Başlangıç’a “propaganda” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Dosya, Yargıtay aşamasındaydı.

2017’de Almanya’ya sürgüne giden Başlangıç, Türkiye’de kurma çalışmalarına başladığı Artı TV ve Artı Gerçek’i Köln’de hayata geçirdi. Son olarak Artı TV’de program yapıyor ve Artı Gerçek’te yazıyordu.

Çok sayıda gazetecilik ödülünün sahibi olan Başlangıç’ın kitapları arasında Korku Tapınağı, Kanlı Bilmece, Hayata Söylenmiş Şarkılar ve Hayatın Rengi Gökkuşağı yer alıyor.

“Ruhuyla, aklıyla hep sahadaydı”

Başlangıç’ın gazetecilik mirası, 5-6 Eylül 2025’te Atölye BİA’da düzenlenen “Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi”nde ele alınmıştı.

İki günlük atölyede, barışın daha fazla konuşulduğu bir dönemde medyanın rolü ve haberciliğin nasıl bir dönüşüm geçirmesi gerektiği tartışmaya açılmıştı. Atölyede ayrıca Celal Başlangıç’ın gazetecilik mirası anılmış; Ayşe Yıldırım da eşi Celal Başlangıç’ı ve onun barış gazeteciliği anlayışını anlatmıştı.

'Celal Başlangıç' adına düzenlenen atölyede hak odaklı barış gazeteciliği konuşuldu

Celal Başlangıç’ın gazeteciliğinin odağında insan, demokrasi, özgürlük ve barış olduğunu belirten Yıldırım, Başlangıç’ın hastalığı sürecinde de haberleri takip etmeyi sürdürdüğünü aktararak onu “Son nefesine kadar haberle yaşadı” sözleriyle anmıştı:

“Mesleki planları vardı. Ne de olsa sürgün edilen mesleğinin peşinden gelmişti Köln'e. Belki bedenen Türkiye'de 'sahada' değildi ama ruhuyla, aklıyla hep sahadaydı. 'Yapacak çok işimiz var' derdi. Olmadı, daha fazla yapamadı. Şimdi onun yapamadıklarını hala gazetecilikte ısrar eden sizler, her türlü zorluğa rağmen gerçeği aktarmak için canını ortaya koyan meslektaşları yapmaya devam edecek.”