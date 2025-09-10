ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 14:31
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 10:26
2 dk Okuma

'Celal Başlangıç' adına düzenlenen atölyede hak odaklı barış gazeteciliği konuşuldu

IPS İletişim Vakfı ve Civil Rights Defenders işbirliğiyle düzenlenen ‘Celal Başlangıç Barış Gazeteciliği Atölyesi'nde Kürt sorunu, İsrail- Filistin, Ukrayna-Rusya ve Azerbaycan-Ermenistan bağlamında hak odaklı barış gazeteciliği ele alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Atölye BİA/bianet, geçen yıl sürgün yaşadığı Almanya’da yaşamını yitiren Celal Başlangıç adına “Barış Gazeteciliği Atölyesi” düzenledi.

IPS İletişim Vakfı ve Civil Rights Defenders işbirliğiyle 5-6 Eylül’de Atölye BİA’da gerçekleştirilen etkinliğe aralarında Fatih Polat, Vecdi Erbay, Sevda Çetinkaya, Erol Önderoğlu, Banu Tuna, Kemal Vural Tarlan, Ferit Aslan, Hatice Kamer ve Diren Yurtseven gibi gazetecilerin bulunduğu isimler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Sevda Alankuş yaptı. Waseem Ahmad Siddiqui, Yıldız Tar, Elif Erol, Liana Erişsever, Göktan Yıldırım ve Okan Kemancı mülteciler, LGBTİ+’lar, Lozan azınlıkları ve Roman topluluklarının medyadaki temsiliyetini tartıştı.

Nadire Mater, Sinan Gökçen, Seda Altuğ, Ali Topuz ve Ruşen Takva da ‘barış süreci’, Ortadoğu’da savaş ve barış dinamikleri, Kürt illerinde barış tartışmaları gibi konular üzerine konuştu. Ayşe Yıldırım ise Celal Başlangıç'ı ve onun barış gazeteciliğini anlattı.

Ayrıca atölyede ağırlıklı olarak Kürt sorunu, İsrail- Filistin, Ukrayna-Rusya ve Azerbaycan-Ermenistan bağlamında hak odaklı barış gazeteciliği ele alındı. Zorlu süreçlere rağmen haberciler arası diyalogun devamlılığı, güvenilir bilgi paylaşımı ve dayanışmaya dair zorunluluğa vurgu yapıldı.

İktidarın 2015’ten bu yan ilk kez Kürt Sorunuyla ilgili müzakere başlattığı bir süreçte gerçekleşen etkinlik, gazeteciliğin/gazetecilerin gelir ve alan kaybı yaşadığı bir dönemde etkinlik kazandırılmasının önemine de işaret edildi.

4 Eylül 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Celal Başlangıç barış gazeteciliği atölye bia
