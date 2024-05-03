Gazeteci Celal Başlangıç hayatını kaybetti

Gazeteci Celal Başlangıç, bir süredir tedavi gördüğü Almanya'nın Köln kentindeki hastanede hayatını kaybetti.

Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeni Başlangıç, o dönem çalıştığı Cumhuriyet gazetesinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yeşilyurt Köyü'nde, askerlerin 1989 yılında köylülere dışkı yedirdiğini haberleştirmişti.

Haberine dair bianet’e “90'ların İşaret Fişeği: Yeşilyurt Köylülerine Yedirilen Dışkı” yazısını yazmıştı:

“Aslında güvenlik güçlerinin, Kürt köylülerine ilk dışkı yedirme olayı değildi bu, ama olay gerçekleştikten hemen sonra, sıcağı sıcağın yazılan, uzun bir mücadele süreci sonucunda sorumlusunun mahkum edildiği ilk olaydı bu. Her ne kadar gerek ulusal, gerekse de uluslararası hukukta haberimizin doğruluğu tescil edilse de bugüne kadar verilen her brifingde hem Genelkurmay'ın koridorları, hem de kulaklarım çınladı hep "vatan haini" diye.”

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için başlatılan “Nöbetçi Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan gazeteci Celal Başlangıç, “Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme”, “Suçu ve Suçluyu Övmek”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” iddialarıyla yargılandı.

Savunmasında, “Meslek hayatımda binlerce yazıyla, 4 kitap, verdiğim onca röportajla, yaptığım konuşmalarla, katıldığım televizyon programlarıyla işleyemediğim bütün suçları, bir tek gün Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın müdürü olunca işlemişim” demişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019 yılında Başlangıç'a ‘propaganda’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, dosya Yargıtay’daydı.

Celal Başlangıç hakkında 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan 1978 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1975 yılında Ege Ekspres gazetesinde başladı. Daha sonra sırasıyla Demokrat İzmir (1977) ve Politika (1979) gazetelerinde çalıştı. 1981 - 1984 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazıişleri Müdürlüğünü yaptı. Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü oldu. Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. T24, Gazete Duvar, bianet, Haberdar’da yazdı. 90’lı yıllardaki hak ihlallerine dair haberleriyle bilinen Başlangıç, 2017 yılının başında Almanya'ya gitti, Türkiye'de kurma çalışmalarına başladığı Artı TV ve Artı Gerçek internet sitesini Almanya'da kurdu. Artı TV'nin açılışında televizyon ve internet gazetesi çalışmalarını uzun bir süre önce Türkiye’de başlattıklarını belirterek, “Ancak siyasi gelişmeler, basına yönelik saldırılar nedeniyle bir anda kendimizi Köln’de bulduk” dedi. Hakkında genel yayın yönetmeni olduğu gerekçesiyle Artı Tv de yer alan haber ve yazılar nedeniyle çok sayıda soruşturma açıldı. Pasaportu iptal edildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturmada, adresi bilindiği halde hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi düzenlendi. Son olarak Artı TV'de program yapıyor ve Artı Gerçek'te yazıyordu. Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç'ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor. Gazeteci Ayşe Yıldırım ile evliydi. Kaynaklar: MA, Artı Gerçek, Gazete Duvar.

(AS)