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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 12:17
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 12:28
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Celal Başlangıç kimdir?

Almanya'da kanser tedavisi gören gazeteci Celal Başlangıç, 3 Mayıs 2024'te hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Celal Başlangıç kimdir?

1956 yılında İstanbul’da doğdu. Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan 1978 yılında mezun oldu.

Gazeteciliğe 1975 yılında Ege Ekspres gazetesinde başladı. Daha sonra sırasıyla Demokrat İzmir (1977) ve Politika (1979) gazetelerinde çalıştı. 1981 - 1984 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazıişleri Müdürlüğünü yaptı.

Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü oldu. Radikal gazetesinin kurucuları arasında yer aldı. T24, Gazete Duvar, bianet, Haberdar’da yazdı.

90’lı yıllardaki hak ihlallerine dair haberleriyle bilinen Başlangıç, 2017 yılının başında Almanya'ya gitti, Türkiye'de kurma çalışmalarına başladığı Artı TV ve Artı Gerçek internet sitesini Almanya'da kurdu. Artı TV'nin açılışında televizyon ve internet gazetesi çalışmalarını uzun bir süre önce Türkiye’de başlattıklarını belirterek, “Ancak siyasi gelişmeler, basına yönelik saldırılar nedeniyle bir anda kendimizi Köln’de bulduk” dedi.

Hakkında genel yayın yönetmeni olduğu gerekçesiyle Artı Tv de yer alan haber ve yazılar nedeniyle çok sayıda soruşturma açıldı. Pasaportu iptal edildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturmada, adresi bilindiği halde hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi düzenlendi.

Son olarak Artı TV'de program yapıyor ve Artı Gerçek'te yazıyordu.

Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç'ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor. Gazeteci Ayşe Yıldırım ile evliydi.

(VC)

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