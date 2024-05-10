Gazeteci Celal Başlangıç son yolculuğuna uğurlandı

Sürgünde yaşadığı Almanya’nın Köln şehrinde hayatını kaybeden gazeteci Celal Başlangıç’ın cenazesi bugün toprağa verildi.

Artı Gerçek ve Artı TV'nin kurucusu olan Başlangıç’ın cenazesi Köln'deki Nordfriedhof Mezarlığı'na defnedildi.

Saat 10:00’da başlayan törene Başlangıç’ın eşi ve meslektaşı Ayşe Yıldırım, aile yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cenazeye katılanlar arasında gazeteciler Hayko Bağdat, Erk Acarer, Can Dündar, Hasan Cemal, Banu Güven, Günay Aslan, Kemal Göktaş, Ragıp Duran, Filiz Koçali vardı.

Ayrıca Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, eski HDP Milletvekilleri Hasip Kaplan, Tuğba Hezer, Pero Dündar, Feleknas Uca, Nursel Aydoğan, Kemal Bülbül, eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret eski DEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, sanatçılar Ferhat Tunç ve Suavi ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da cenazedeydi.

Yeşiller Partisi eyalet milletvekili Berivan Aymaz ile eski milletvekili Arif Ünal ve Almanya Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi de törendeydi.

Arif Ünal açılış konuşmasıyla başlayan törende gazeteciler Günay Aslan, Ragıp Duran,Kemal Göktaş, Erk Acarer, Osman Okkan, Hasan Cemal, Banu Güven ve Celal Başlangıç'ın eşi Cumhuriyet ve Artı TV editörlerinden Ayşe Başlangıç konuştular. Hasan Cemal, kendisinin yayın yönetmeni olduğu dönemde Cumhuriyet gazetesi muhabiri olarak Başlangıç'ın gündemi belirlediği Yeşilyurt köylülerine dışkı yedirilmesi haberini hatırlattı ve haberin üzerinden dört gün geçtikten sonra Başbakan Turgut Özal'ın olayı doğrulamasının haberin gücü ve başarısını kanıtladığını aktardı: "Celal çok iyi bir gazeteciydi, çok iyi bir insandı. Huzur içinde uyu kardeşim, seni hep iyi hatırlayacağız" dedi.

Eşi Ayşe Yıldırım, sade bir konuşmayla Nazım Hikmetin dizelerinden yola çıkarak veda etti hayat arkadaşına: "Arkanda iyi temiz bir iz bıraktın... artık toprak, güneş ve sen bahtiyarsın."

90'LARIN HAK MÜCADELELERİ/ CELAL BAŞLANGIÇ 90'ların İşaret Fişeği: Yeşilyurt Köylülerine Yedirilen Dışkı

Uğurlama konuşmaların ardından Başlangıç’ın arkadaşları kortej halinde defnedileceği yere kadar yürüdü.

Defin sırasında törene katılanlar Başlangıç’ın mezarına çiçekler bıraktı. Ayrıca Başlangıç için İstanbul’da da bir anma töreni düzenlendi.

Başlangıç bir süredir kanser tedavisi görüyordu ve 3 Mayıs 2024 Cuma günü vefat etmişti.

Celal Başlangıç kimdir?

(HA)