Akın Gürlek, Alican Uludağ sorusunda TCK maddelerini karıştırdı: “Daha fazla yorum yok”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP’nin TBMM’deki grup toplantısına katıldı.

Toplantı başlamadan önce salondaki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklanması, çözüm sürecine ilişkin hazırlanan rapor, suça sürüklenen çocuklar ve sosyal medya yasasıyla ilgili konuştu.

"Komisyon raporunda takdir Meclis'in"

Gürlek, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye'yle ilgili nihai rapor Meclis'e sunuldu. Bu konuda takdir Meclis’in. Biz Adalet Bakanlığı olarak kanun yapılması sürecinde teknik olarak bir ekip oluşturduk. İhtiyaç duyulursa ekibimiz Meclis'in yanında çalışmaya hazır. Nihai amaç örgütün silah bırakması ve PKK'nın feshedilmesi... Ancak takdir Meclis'e ait, yasal değişiklikleri Meclis yapacak. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme yok. Bu komisyon raporunda da vurgulanıyor. Cumhurbaşkanımız da zaten benzer açıklamalarda bulundu.”

"Suça sürüklenen çocuklar ve sosyal medya yasası yargı paketine girecek"

Gürlek, suça sürüklenen çocuklar ve sosyal medya yasasıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettik. Suça sürüklenen çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Meclis'te komisyon kuruldu, çocuklar şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor. 12 Yargı Paketi'nde de gerekiyorsa değişiklikler yapacağız. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Meclis'e henüz gelmedi.

Sosyal medya yasasıyla ilgili de açıklamalarda bulunmuştum. Bu pakete de koymayı düşünüyoruz. Burada ikili bir çalışma var. 15 yaşından küçükler için Aile Bakanlığı çalışma yapıyor, biz de 15 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişilerin sosyal medyaya girişleri, anonim ve sahte hesaplar konusunda çalışma yapıyoruz. Kısa sürede pakete sokacağız."

Maddeleri karıştırdı, yorum yapmak istemedi

Gürlek, Alican Uludağ’ın tutuklanmasının sorulması üzerine de gazetecinin tutuklanma gerekçesini karıştıran bir açıklama yaptı:

"TCK'da 217/A var, bilgiyi yalan olarak alenen yayma... İstanbul'daki soruşturmaya ilişkin yalan yaymaya yani, yetki bakımından sıkıntı yok. Hâkimlerin takdiri. Biz ona karışamayız…

Yaşadığı yer (Ankara) değil, suç şehri önemli. O tarihte suç şehri İstanbul olduğu için... Ama bu mahkemenin takdiri. İleride yetkisizlik de verebilir tahliye de verebilir. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde."

Gürlek daha sonra gazetecilerin tutuklamanın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymadan (217/A) değil cumhurbaşkanına hakaretten (TCK 299) yapıldığını hatırlatması üzerine “Daha fazla yorum yapmak istemiyorum" diyerek görüşmeleri bitirdi.

(HA)