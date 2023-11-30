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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 17:31
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2023 11:09
2 dk Okuma

"1 KARDEŞLE 1 YILLIK DAYANIŞMA PAKETİ"

Bilgi Üniversitesi ve Derin Yoksulluk Ağı'ndan 'Beraber' kampanyası

"Yoksul hanelerde yaşayan, eğitime erişemeyen ya da eğitimden kopmak zorunda kalan özellikle kız çocuklarının desteğe ihtiyacı var."

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Açık Alan Derneği/Derin Yoksulluk Ağı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Toplumsal Eşitlik Derneği ve nouo studio işbirliğinde yeni bir dayanışma projesi başlatıldı.

“Beraber” adlı proje kapsamında ilköğretimde maddi yetersizlik sebebiyle okula gidemeyen öğrencilerin bir yıllık üniforma, kırtasiye ve temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Projenin tanıtım toplantısı 28 Kasım'da, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü'nde yapıldı.

“Amaç, ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek”

Açık Alan Derneği/Derin Yoksulluk Ağı Başkanı Şeyma Batman, eğitimine devam edemeyen ve çalışmak zorunda kalan çocukları yaptıkları saha çalışmalarında gözlemlediklerini belirterek, “Yoksulluk sadece yaşayanın bildiği, yaşayanın çektiği bir sorun. Temel amacımız hak temelli bir bakış açısıyla yoksulluğu görünür kılmak” dedi.

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Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Eğitim Yoksulluğu
30 Ekim 2023

"Yoksul hanelerde yaşayan, eğitime erişemeyen ya da eğitimden kopmak zorunda kalan özellikle kız çocuklarının desteğe ihtiyacı var" diyen Şeyma Batman, proje kapsamında "1 kardeşle 1 yıllık dayanışma paketi"nin detaylarını şöyle anlattı:

“Dönem başlarında olmak üzere haneye yılda iki defa kırtasiye ve toplam 2 bin liralık üniforma desteğinde bulunmayı planlıyoruz. Ayrıca aylık 1000'er liradan 12 aylık temel gıda desteğinde bulunmak istiyoruz. Aslında bu enflasyonda çok büyük bir rakam değil ama çocukların eğitimde yaşadıkları sıkıntıları göstermek, beslenme kampanyasında savunumuza devam etmek ve ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz.”

Batman ayrıca, kampanyaya destek vermek isteyenlerin derneğin internet sitesinden bağışta bulunabileceklerini belirtti.

“Yoksulluk ülkenin en önemli sorunlarından” 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ethem Özgüven, Derin Yoksulluk Ağı ile yaptıkları işbirliğinin diğer üniversitelere de model olmasını istediklerini belirterek, “Yoksulluk ülkenin en önemli sorunlarından biri. Eğitimsizliği getiriyor ve birçok sorun yaratıyor. Bir tane bile öğrenciye buradan burs elde etmek sıfırdan daha önemli. Bu anlayışla yola çıktık” dedi.

(AD)

Derin Yoksulluk Ağı derin yoksulluk Bilgi Üniversitesi
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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