AYM’nin iptal ettiği yetki LGBTİ+ hesaplarına sansüre gerekçe oldu

LGBTİ+ hakları alanında paylaşım yapan çok sayıda dernek, platform, öğrenci topluluğu, feminist oluşum ve medya hesabına yönelik erişim engeli kararının gerekçesi ortaya çıktı.

En az 93 hesabın etkilendiği sansür kararını İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği verdi. Talep İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi.

Savcılık sansürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü "sanal devriye" faaliyetine dayandırdı.

Emniyet'in söz konusu çalışmayı "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, anayasal düzen ve kamu güvenliğine ilişkin önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak, bilişim suçları ile mücadele etmek amacıyla” yürüttüğünü savundu.

LGBTİ+ haklarını savunan ve anlatan X hesaplarına erişim engeli

Anayasaya aykırı

Ancak emniyetin “sanal devriye” uygulaması hukuka aykırı. Anayasa Mahkemesi (AYM) söz konusu uygulamayı 2020’de iptal etmişti.

Polise ‘sanal devriye’ yetkisi 2017’de 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun “Adli görev ve yetkiler” başlıklı maddesine yapılan ekle verildi.

Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili kılındı.

Ancak polise verilen bu yetkinin Anayasaya aykırı olduğu belirtilerek iptal davası açıldı. AYM de 19 Şubat 2020’de hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Kanunun demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığına, kişisel verilerin Anayasa ile koruma altında olduğuna, polisin sadece savcının talimatıyla belirlenen kişi hakkında soruşturma yürütebileceğine hükmetti.

Erişime engellenen hesaplar şöyleydi: İstanbul Pride, İstanbul Trans Pride / Trans Pride İstanbul, Lambda İstanbul, Hevi LGBTİ+, LGBTİQ Meclisi, TİP LGBTİ, HDK LGBTİ, Trans Yaşam, ODTÜ LGBTİ+, Beşiktaş Lubunya, Sancaktepe Lubun, HDK İstanbul, İHD LGBTİ+ Komisyonu, İHD Genel Merkez, 8 Mart Lubun Korteji, 17 Mayıs Derneği, Ankara Feminist Gece Yürüyüşü, Ankara Kadın, Pride Ankara / Ankara Pride, Kuir Aybü, Pembe Hayat LGBTİ+, SPoD, Kadının İnsan Hakları, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Terapi Grubu, LGBTİ Sağlığı, GZone Mag, LİSTAG Derneği, Barış İçin LGBTİ+, Kadın4Oyama, Yeditepe 7 Renk, Hormon Hakkım Kolektifi, Pride İzmit, MEF LGBTİQ+, ÜniKuir, GoFor, Türk LGBT Topluluğu, Genç LGBTİ, Velvele, Özgür Renkler, Muamma LGBTİ+, Mor Dayanışma, Biz LGBTİQ İnisiyatifi, Hebûn LGBT, Mersin UFK, Adana LGBTİ, Mor Çatı Vakfı, 8 Mart Yürüyüşü, Feminist Sağlık, Güldünya Kitap, TGS Kadın LGBTİ, 25 Kasım Kadın, İzmir Pride, LGBT Türkiye, Gençlik LGBT, LGBTQ, LGBT Postu, Çatlak Zemin, LGBTQ Hakları İnsan Hakları, Femin Amfi, GALA Derneği, Lavender LGBTİQ, Kuir Baykuş, LeGeBİT, Anadolu LGBTİ, Denizli LGBTİ Aile, Hapiste LGBT, 18 Haziran LGBTİ, Trans Korteji, Bodrum LGBTİ, Bodrum Kadın, Queer Deer, Erktolia, Sugar Mekanlar, Pozitif Dayanışma, Lubunya Deprem, Hormona Erişim, Kırmızı Şemsiye Derneği, Arya'ya Ne Oldu, Kuir Tıp Öğrenci, Direnişin Renkleri, Demir Leblebi, ODTÜ FemDay, Sara Collective, Aralık Feminist, Beytepe Gazetesi, Arkadaş Postası, Öğrenci Faaliyeti, Oyunbozan Fanzin, İÜ Eşitlik Topluluğu, Kuiranka, Renkli Güvercin LGBTİQ, Kuşadası LGBT.

Bakan Ali Yerlikaya, AYM’nin iptal ettiği ‘sanal devriye’ yetkisini kullanmaya devam ediyor

HUKUK GÜNDEMİ/ FİKRET İLKİZ Sanal Devriye Faaliyetiyle Suçlu Aramak

(HA)