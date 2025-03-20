Bakan Ali Yerlikaya, AYM’nin iptal ettiği ‘sanal devriye’ yetkisini kullanmaya devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün halen bant genişliği daraltma uygulaması devam eden X’ten bir açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası polisin ‘sanal devriye’ yürüttüğünü ve bu kapsamda provokatif paylaşım yapanlara yönelik operasyon yapıldığını söyledi.

37 kişinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, şüphelilere ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)’ ve ‘suç işlemeye tahrik (TCK 214)’ suçlaması yöneltildiğini ekledi. 224 kişinin yakalanması için de çalıştıklarını ifade etti.

Açıklamasının sonuna da “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.” diye ekledi.

AYM iptal etmişti

Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) 2020 yılında aldığı kararda, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin internet ortamında sanal devriye faaliyetleri yürütmesinin Anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Polise ‘sanal devriye’ yetkisi 2017’de 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun “Adli görev ve yetkiler” başlıklı maddesine yapılan ekle verildi.

Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili kılındı.

Ancak polise verilen bu yetkinin Anayasaya aykırı olduğu belirtilerek iptal davası açıldı. AYM de 19 Şubat 2020’de hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Kanunun demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığına, kişisel verilerin Anayasa ile koruma altında olduğuna, polisin sadece savcının talimatıyla belirlenen kişi hakkında soruşturma yürütebileceğine hükmetti.

HUKUK GÜNDEMİ/ FİKRET İLKİZ Sanal Devriye Faaliyetiyle Suçlu Aramak

(HA)