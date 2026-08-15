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YT: Yayın Tarihi: 15.08.2026 11:43 15 Ağustos 2026 11:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.08.2026 11:55 15 Ağustos 2026 11:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Ateşkese rağmen İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 7 ölü

İsrail ordusu, Nebatiye ve Ensar'daki saldırıları üstlenerek Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ateşkese rağmen İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 7 ölü
Fotoğraf: Houssam Shbaro / AA
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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Ensar beldesinde bulunan eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altında kalan cenazeleri ve yaralıları çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralıların Nebatiye'deki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

İsrail güçleri, ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Bint Cubeyl kentleri ile çevrelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun Bint Cubeyl'de bazı evleri havaya uçurduğu, Kunin-Saff el-Heva yolunun çevresindeki evlere ağır makineli silahlarla ateş açtığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının da gece yarısından kısa süre önce Mansuri beldesindeki El-Muşa bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu saldırıları üstlendi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlalde bulunulduğunu iddia ederek Nebatiye ve Ensar'da Hizbullah altyapısına saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.

Yapılan açıklamada, işgal altında olduğu belirtilen Ali Tahir Tepesi'nde Hizbullah mensuplarının İsrail askerlerine karşı faaliyette bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Ensar bölgelerine saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, "tehditleri ortadan kaldırmak için" saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail lübnan
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