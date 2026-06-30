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YT: Yayın Tarihi: 30.06.2026 18:45 30 Haziran 2026 18:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.06.2026 18:47 30 Haziran 2026 18:47
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İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları: Can kaybı 4 bin 278’e ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 278’e yükseldiğini, 12 bin 196 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları: Can kaybı 4 bin 278’e ulaştı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlara dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 278’e yükseldi, 12 bin 196 kişi yaralandı.

Bakanlık, dünkü (29 Haziran) açıklamasında, İsrail’in 2 Mart’tan itibaren Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 4 bin 257 kişinin öldüğünü bildirmişti.

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İsrail saldırıları devam ediyor

Öte yandan İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan’ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail topçu birlikleri, Nebatiye vilayetine bağlı Beyt Yahun beldesini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ayta el-Cebel ve Beyt Yahun beldelerinde evleri ateşe verdi.

⁠İsrail’in Lübnan’daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs’ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran’da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Washington’da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran’da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu lübnan İsrail-Lübnan
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