Almanya ve İngiltere’den Trump’ın Hürmüz davetine yanıt: "Bu NATO’nun savaşı değil"

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO üyesi ülkeleri, İran’ın petrol sevkiyatına kapattığı Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılması için yürüttüğü askeri harekâta katılma davetine olumsuz yanıt geldi.

Almanya ve İngiltere, NATO'nun Hürmüz'e kuvvet gönderme kararı alamayacağını belirterek, ABD'nin savaşının NATO'yu ilgilendirmediğini söylemişlerdi.

Trump: "Yanıt vermzlerse NATO için kötü olur"

Trump ise Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada "Avrupa ve Çin'in, ABD'nin tersine Körfez petrolüne bağımlı olduğunu" vurgulamış ve şöyle demişti:

"Boğazdan yararlananların orada kötü bir şey olmamasını sağlamak için yardım etmesi en doğrusu. Bir yanıt verilmez ya da olumsuz yanıt verilirse, bunun NATO'nun geleceği için çok kötü olacağı düşüncesindeyim."

Trump Financial Times röportajında NATO'daki müttefiklerine serzenişte bulunmayı sürdürdü:

"NATO diye bir şey var. Çok iyiydik onlarla. Ukrayna'da yardım etmek zorunda değildik. Ukrayna bizden binlerce mil uzakta ama yardım ettik. Şimdi bize yardım edip etmeyeceklerini göreceğiz. Bizim onların yardımına koşacağımızı ama onların bize yardım etmeyeceğini uzun süredir söylüyorum. Şimdi de edeceklerinden emin değilim."

Starmer: “Bu savaş NATO misyonu olarak planlanmadı”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Trump'ın tehdidine karşılık, "Açık konuşayım, bu savaş NATO misyonu olarak düşünülmedi ve öyle de olmayacak" dedi. Starmer, "ülkesinin savaşın içine çekilemeyeceğini" de vurguladı.

Starmer İngiltere'nin önceliğinin bölgedeki vatandaşları olduğunu belirtirken boğazın açılmasına yönelik "uygulanabilir bir plan" için tüm müttefikleriyle çalıştıklarını da savundu.

Almanya: “Ortadoğu’daki savaşın NATO’yla ilgisi yok”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Sözcüsü Stefan Kornelius da, İran'a saldırıyla başlayan savaşın "NATO'nun savaşı olmadığını" savundu.

Kornelius "NATO bir bölgenin savunması için kurulan bir ittifak. Şu anda NATO'nun [Hürmüz’de] konuşlandırılmasına bir yasal dayanak yok" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da, "Donald Trump, kudretli ABD Donanması'nın yapamadığını bir ya da iki avuç Avrupa firkateyninin mi yapmasını bekliyor? Bu bizim savaşımız değil, biz başlatmadık" diye konuştu.

Trump Şi’den yardım bekliyor

ABD Başkanı, Çin'e yapacağı ziyaret öncesi Pekin yönetiminin boğazın açılmasına yardımcı olmasını beklediğini de söyledi: "Bence Çin de yardım etmeli çünkü petrolünün yüzde 90'ını boğazdan alıyor. Zirveyi beklemek geç olur."

Trump iki ülke dışişlerinin üzerinde anlaştığı plana göre, 31 Mart - 2 Nisan arasında Pekin’i ziyaret edecek.

Bununla birlikte Trump, "iki haftanın uzun bir süre olduğunu ve görüşmeden önce durumu görmek istediklerini" söyledi ve Çin ziyaretinin ertelenebileceğini de belirtti.

Trump Financial Times’a İngiltere'nin savaşa yaklaşımını da eleştirdi:

"Biz İran'daki tehlikeyi etkisiz hale getirir getirmez 'Tamam, iki gemi gönderiyoruz' dediler. Ben de 'Bu gemilere savaşı kazanmadan önce ihtiyacımız vardı, kazandıktan sonra değil' dedim."

Donald Trump, bu söyleşi öncesinde bazı ülkelere bölgeye savaş gemisi göndermeleri çağrısı yapmış, Çin, Fransa, Japonya ve Güney Kore'nin bölgeye savaş gemileri göndermelerini umduğunu söylemişti.

Daha sonra "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan tüm ülkeler" diyerek destek isteminin kapsamını genişletti.

(AEK)