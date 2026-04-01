Trump, ABD’yi NATO'dan çekmeyi düşünüyor

ABD’nin İsrail’le girdiği İran savaşı NATO’da kırılma yarattı. ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün art arda yeni açıklamalar yaparak NATO’dan ayrılış sinyalleri verdi.

İlk olarak Marco Rubio, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta NATO müttefiklerinden bekledikleri desteği göremediklerini aktararak çatışmaların ardından ittifakı yeniden değerlendirmeleri gerekeceğini söyledi.

Fox News'e konuşan Rubio, ABD'nin isteğine karşın Hürmüz Boğazı'na destek göndermeyen ya da üslerin kullanımına izin vermeyen NATO müttefiklerini eleştirdi. "Onlardan hava saldırıları yapmalarını istemiyoruz. Askeri üslerini kullanmaya ihtiyacımız olduğunda cevap 'Hayır.' oluyor. O zaman neden NATO'dayız?" ifadelerini kullandı.

Rubio, senatör olduğu dönemden bu yana NATO'yu "sıkı savunduğunu" ancak ittifakın "giderek tek yönlü ilişki haline geldiğini" ileri sürdü.

NATO'ya ilişkin nihai kararın Trump'a ait olduğunu söyleyen Rubio, "Bu çatışmanın ardından bu ilişkiyi yeniden değerlendirmemiz gerekecek. NATO'nun ve bu İttifakın ülkemiz için değerini yeniden değerlendirmemiz gerekecek." diye konuştu.

Rubio, İran'a ilişkin planlarında "bitiş çizgisini gördüklerini" söyleyerek "Bugün ya da yarın değil ancak yaklaşıyor." dedi.

Trump: NATO'dan çekilmeyi ciddi olarak düşünüyorum

Rubio’nun açıklamalarının ardından İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı söyleşiyi yayımladı.

Trump, NATO’yu “kâğıttan kaplan” olarak nitelendirirken, ABD’nin ittifaktan çekilme ihtimalinin artık yalnızca tartışma düzeyinde olmadığını dile getirdi.

Trump, “NATO beni hiçbir zaman cezbetmedi. Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum, bu arada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu biliyor." yanıtını verdi.

NATO'nun ABD'ye destek vermemesini eleştiren Trump, bunu "anlaşılması zor" olarak niteleyerek, yardımın "otomatik olarak" gelmiş olması gerektiğini savundu.

Ukrayna'daki savaşın "bir test" olduğunu belirten Trump, ABD'nin "kendi sorunu olmamasına rağmen" NATO'ya yardım ettiğini ancak buna karşılık bulamadığını kaydetti.

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "ülkesinin savaşı olmadığını ve bu savaşa sürüklenmeyecekleri" açıklamasını eleştirerek, İngiltere'nin donanmasının "çok eski olduğunu" ve "uçak gemilerinin işlev görmediğini" savundu.

Starmer'in daha fazla savunma harcaması yapıp yapmaması gerektiğine ilişkin bir soruya da "Ona ne yapıp yapmayacağını söylemeyeceğim. Ne isterse yapabilir. Sorun değil. Starmer'in tek istediği, enerji ücretlerinizi tavana çıkaran pahalı rüzgar türbinleri." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, 28 Mart'ta İran'la "savaş" sürecinde Körfez ülkelerinin kendilerine destek verdiğini, ancak NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini kaydederek, "Onlar bizim yanımızda değilse biz neden onların yanında olalım ki?" demişti.

AB: Transatlantik bağa bağlıyız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çıkmayı ciddi şekilde düşündüğü yönündeki açıklamaları üzerine, AB'nin transatlantik ittifaka bağlı olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında Trump'ın NATO'dan çıkmayı ciddi şekilde düşündüğü yönündeki açıklamalarını değerlendiren Hipper, "NATO adına doğrudan konuşmuyoruz ancak güvenliğimiz ve savunmamız açısından AB adına konuşuyoruz" dedi ve "Açıkçası, güvenliğimiz için hayati önem taşıyan güçlü bir transatlantik bağa bağlıyız. Güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapmaya da kararlıyız." diye ekledi.

Hipper "Birlikte her zaman daha güçlüyüz ve bunun için NATO kilit önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

(HA)