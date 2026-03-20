Trump: "NATO, ABD olmadan kağıttan kaplandır"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların askeri olarak kazanıldığını ve çok az tehlike olduğunu ileri sürdü.

AA'nın haberine göre Trump, petrol fiyatlarının artışından yakınan ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kaptılmasının "yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni" olduğunu söyledi ve çağrısına katılmayan ülkelerin "basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istem[ediklerini]" iddia etti.

Trump bunun "Onlar için yapması çok kolay" olduğunu, "çok az riskle" yapılabileceğini söyledi ve "Korkaklar, (bunu) hatırlayacağız." dedi.

Trump: İran'da "konuşacak lider kalmadı" ğını" savundu

Trump, İran’a yönelik saldırıların son derece iyi gittiğini, ülkedeki lider kadronun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini belirterek, İran ile görüşmek istediklerini ancak "konuşacak kimse kalmadığını" söyledi.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen törende ABD Deniz Harp Okulu’nun futbol takımına Başkomutanlık Kupası’nı sunarken yaptığı konuşmada , İsrail ile birlikte saldırdıkları İran’ı işaret ederek son birkaç haftadır İran’a karşı "tüm zamanların en karmaşık ve başarılı askeri operasyonlarından birinde dünyanın "ABD denizci ve havacıların gücünü gördüğünü" iddia etti. .

Trump, "Ve bu inanılmaz. Çok abartmak istemiyorum ama bu bir yarışma bile değil." dedi.

İran’ın Rus ve Çin yapımı "çok iyi ekipmanları" ve "çok parası" olduğunu savunan Trump, ancak bu ekipmanların ABD’ye karşı "hiçbir işe yaramadığını" ileri sürdü.

Trump, "İran'da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark şu, iki hafta önce bir donanmaları vardı. Artık donanmaları yok. Hepsi denizin dibinde. İki günde 58 gemi batırıldı." diye konuştu.

İran’daki liderlerin saldırılarda öldürüldüğünü aktaran Trump, “Liderlerinin hepsi gitti. Sonraki liderler de gitti, sonrakilerin de çoğu gitti. Ve şimdi orada kimse lider olmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

İran ile konuşmak istediklerini ancak "konuşacak kimse kalmadığını" belirten Trump, "bu durumdan memnun olduklarını" da öne sürdü.

Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini tekrarlayarak, “Orta Doğu'yu ele geçirmek istiyorlardı. Ve eğer nükleer silahları olsaydı, onu hızlıca kullanırlardı. Ve eğer nükleer silah kullanabilseler dünya büyük sıkıntıya düşerdi. Bunun durdurulması gerekiyordu. Çoktan yapılmalıydı." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

(AEK)