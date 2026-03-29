ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 29.03.2026 09:45 29 Mart 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.03.2026 10:22 29 Mart 2026 10:22
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD’de “Krallara Hayır” protestoları: Demokrasiden uzaklaşıyoruz

New York’ta protestocular Central Park ve Columbus Circle’da toplandı. Göstericiler daha sonra 7. Cadde üzerinden yürüyerek Times Meydanı’na geçti. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraflar:AA

ABD genelinde milyonlarca kişi “Krallara Hayır (No Kings)” protestolarında bir araya geldi. Göstericiler, Donald Trump yönetiminin politikalarına tepki gösterdi.

Geçen yıl haziran ve ekim aylarında düzenlenen protestoların ardından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. Başkent Washington’dan Los Angeles’a, New York’tan Chicago’ya kadar ülkenin birçok noktasında kalabalıklar meydanları doldurdu. Göstericiler bu yıl özellikle ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılarını gündeme taşıdı.

“NoKings” platformunun verilerine göre 50 eyalette 3 bin 100’den fazla noktada protesto düzenlendi. 9 milyondan fazla kişi katılım için kayıt yaptırdı.

Minnesota protestoların merkezi oldu

AA'daki habere göre, bu yıl protestoların odağı Minnesota oldu. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin protestolar sırasında iki ABD vatandaşını öldürmesi tepkileri büyüttü. St. Paul’daki mitingi organizatörler internet üzerinden canlı yayımladı. Programda Bruce Springsteen, Jane Fonda ve İlhan Omar yer aldı.

Washington’da sabah saatlerinde toplanan kalabalıklar “DC’ye Yürüyüş” kapsamında Memorial Köprüsü’nden Washington Anıtı’na yürüdü. Binlerce kişi pankartlar ve sloganlarla Trump yönetiminin özellikle 28 Şubat’tan sonra İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılarını eleştirdi.

Göstericilerden Isla Seaborn, “Ülkemizde şu anda demokrasiden çok monarşi var ve buna kesinlikle karşıyım. Bu durum Amerikan ideallerine aykırı” dedi. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da değinen Seaborn, “Ülkemizin ve başkanımızın yurt dışında yaptıkları için uluslararası alanda hesap vermesi gerekiyor” diye konuştu.

Bonnie Siegler ise saldırıları sert sözlerle eleştirdi ve “Bu saçma, bu rezalet, bu anayasaya aykırı, bu insanlık dışı” dedi. Orion isimli bir başka gösterici de savaşın dünyaya dayatıldığını söyledi ve “Bundan en çok kazananlar iktidarda. Bunu değiştirmek için buradayız” diye konuştu.

Heliene Zera da savaşların çözüm getirmediğini söyledi. Zera, “Yolsuzluğu, ırkçılığı ve milyarderleri protesto ediyorum. Ama en önemlisi özgürlüğümü geri istiyorum” dedi.

Beyaz Saray’dan tepki

Beyaz Saray protestoları “solcu finansman ağlarının ürünü” olarak değerlendirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, göstericiler için “Bunlar Trump karşıtı histeriyle hareket eden kişiler” dedi.

“Krallara Hayır” protestoları ABD dışında da yayıldı. Fransa, İngiltere, Japonya ve Avustralya gibi ülkelerde de benzer eylemler düzenlendi.

İlk “Krallara Hayır” protestosu, Trump’ın doğum günü olan 15 Haziran 2025’te gerçekleşti. Organizatörler o gün 5 milyon kişinin, ekim ayındaki ikinci protestolarda ise 7 milyondan fazla kişinin sokağa çıktığını açıkladı.

Trump: Kral değilim
20 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
trump trump kararnameleri Trump eylemleri Krallara hayır
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
