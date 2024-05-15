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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 16:26
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 16:34
1 dk Okuma

Alice Munro kimdir?

Alice Munro'nun hikayelerinin çoğu küçük kasabalardaki hayata ve insani durumlara ışık tutuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Alice Munro kimdir?
Fotoğra: www.literatura.us

Yazar. 

Öğretmen annesi ve çiftçi babasıyla burada büyüdü. Batı Ontario Üniversitesi'nde gazetecilik ve İngiliz dili eğitimi gören Munro, 1951'de evlendi ve eşiyle taşındığı Victoria'da kitapçı dükkanı açtı.

İlk gençlik yıllarında öykü yazmaya başlayan Munro, ilk kitabı "Dance of the Happy Shades"i 1968'de yayımladı. Edebiyat çevrelerinde kısa sürede beğeni toplayan Munro'nun hikayeleri pek çok ödüle değer görüldü, New Yorker, Atlantic Monthly ve Paris Review gibi öne çıkan yayınlarda yer aldı, çok sayıda dile çevrildi.

 Alice Munro'nun hikayelerinin çoğu küçük kasabalardaki hayata ve insani durumlara ışık tutuyor. Üç çocuk annesi Munro'nun Türkçe yayımlanan öykü derlemeleri arasında "Çocuklar Kalıyor" ve "Bazı Kadınlar" da bulunuyor.

En yaygın eserleri:• Yazarın Odası 1• Nefret, Arkadaşlık, Flört, Aşk, Evlilik• Sevgili Hayat

*Bilgiler, kitapyurdu.com'dan alındı. 

(EMK)

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