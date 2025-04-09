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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 08:42
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 08:49
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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Mahir Polat’ı ziyaret etti: Derhal serbest bırakılmalı

Özgür Çelik, “Mahir Polat’ın hayatını tehlikeye atmak, hukuksuzluğu derinleştirir ve telafisi imkansız sonuçlar doğurur” uyarısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Mahir Polat’ı ziyaret etti: Derhal serbest bırakılmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Polat’ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

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X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, Mahir Polat’ın İBB Miras projesinin kurucusu olarak İstanbul’un kültürel ve tarihsel değerlerini korumada büyük emek verdiğini hatırlatarak, tutukluluğun onun için daha da ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

“İstanbul’da tarihsel mirasımızı göz bebeği gibi koruyan İBB Genel Sekreter Yardımcımız ve İBB Miras Kurucusu Mahir Polat’ı Silivri’de ziyaret ettim. Gelen desteklere çok teşekkür ediyor. Hukuksuzca tutuklanan herkes için cezaevi zor ama kalp damar tıkanıklığı, hipertansiyon, tiroid kanseri takibi gibi hastalıkları olan Mahir Polat için çok daha zor.”

“Hukuksuzluk derinleşiyor, sonuçları telafi edilemez”

Çelik, Polat’ın sağlık sorunlarının cezaevi koşullarında daha da ağırlaştığına dikkat çekerek, bu durumun yalnızca bir bireyin değil, hukukun da sağlığını tehdit ettiğini söyledi:

“Mahir Polat’ın hayatını tehlikeye atmak, hukuksuzluğu derinleştirir ve telafisi imkansız sonuçlar doğurur. Derhal serbest bırakılmalı.”

Cezaevlerindeki hasta mahpusların durumu, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor ve bu konuda çeşitli raporlar yayımlanıyor. İHD Diyarbakır Şubesi'nin raporuna göre cezaevlerinde 604'ü ağır olmak üzere 1.605 hasta mahpus bulunuyor. 

Mahir Polat'ın sağlık durumu hakkında

Polat, gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden iki hafta önce anjiyo olmuş ve kalbine altı stent takılmıştı.

Ayrıca tiroid kanseri geçirmesi nedeniyle rutin kontrolleri devam ediyordu.

Polat, yaşadığı sağlık sorunlarını emniyet ve savcılık ifadesinde anlatmış ve bunun dikkate alınmasını talep etmişti.

İki damarında tıkanıklık olduğunu söyleyen Polat, yeni bir anjiyo planlandığını, tedavisinin devam ettiğini, hipertansiyon ve şeker hastalığı olduğunu belirtmişti.

Sağlık sorunlarına rağmen hakkında tutuklama kararı verilen Polat, 27 Mart’ta tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tekrar hapishaneye götürülen Polat, 29 Mart’ta bu kez Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Polat, 30 Mart günü anjiyoya alındı. Bir gün sonra yeniden cezaevine götürüldü.

Cezaevinde tansiyonu sürekli yükselen Polat’ın beyin kanaması geçirme riski olduğu açıklandı. 

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Mahir Polat hasta mahpuslar
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/yazi/bir-kultur-insani-profili-olarak-mahir-polat-305969
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/haber/mahir-polat-artistanbul-feshane-de-70-bin-kisiyi-sanatin-icine-cektik-283645
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/haber/adalet-bakanindan-mahir-polat-aciklamasi-306167
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/haber/mahir-polatin-avukatindan-ilac-almiyor-iddiasina-tepki-insanlik-disi-306273
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/haber/avukati-acikladi-mahir-polatin-beyin-kanamasi-riski-var-306132
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