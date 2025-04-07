Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Polat yeniden cezaevine götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi.

Tutuklandığı tarihten bu yana üç kez hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin ATK’ye sevk edildiğini açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Erdem, şöyle dedi: "Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu’nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz. Mahir Bey’in tutuklandığı günden beri hipertansiyonu devam ediyor. Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi. Biz cezaevi koşullarının Mahir beyin sağlığına verdiği zarar ve hayati riski gündeme getirdiğine ilişkin bu durumun Adli Tıp Kurumu tarafından görüleceğine inanıyor, kendimizi Türk hekimlerine emanet ediyoruz."

Polat'ın ATK'deki sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

ATK, kararlarını bir hafta içinde açıklıyor. Ancak Polat ile ilgili raporun bugün açıklanması bekleniyor.

Mahir Polat, üçüncü kez hastaneye sevk edildi