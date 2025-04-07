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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 10:46
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 14:34
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Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Polat yeniden cezaevine götürüldü

23 Mart'tan bu yana tutuklu olan ve yüksek tansiyon nedeniyle en az üç kez hastaneye kaldırılan Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat, ATK'deki muayenenin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Polat yeniden cezaevine götürüldü
*Fotoğraf: Mahir Polat'ın sosyal medya hesabından alınmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi.

Tutuklandığı tarihten bu yana üç kez hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin ATK’ye sevk edildiğini açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Erdem, şöyle dedi: "Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu’nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz. Mahir Bey’in tutuklandığı günden beri hipertansiyonu devam ediyor. Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi. Biz cezaevi koşullarının Mahir beyin sağlığına verdiği zarar ve hayati riski gündeme getirdiğine ilişkin bu durumun Adli Tıp Kurumu tarafından görüleceğine inanıyor, kendimizi Türk hekimlerine emanet ediyoruz."

Polat'ın ATK'deki sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne götürüldü. 

ATK, kararlarını bir hafta içinde açıklıyor. Ancak Polat ile ilgili raporun bugün açıklanması bekleniyor. 

Mahir Polat, üçüncü kez hastaneye sevk edildi
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Polat, gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden iki hafta önce anjiyo olmuş ve kalbine altı stent takılmıştı.

Ayrıca tiroid kanseri geçirmesi nedeniyle rutin kontrolleri devam ediyordu.

Polat, yaşadığı sağlık sorunlarını emniyet ve savcılık ifadesinde anlatmış ve bunun dikkate alınmasını talep etmişti.

İki damarında tıkanıklık olduğunu söyleyen Polat, yeni bir anjiyo planlandığını, tedavisinin devam ettiğini, hipertansiyon ve şeker hastalığı olduğunu belirtmişti.

Sağlık sorunlarına rağmen hakkında tutuklama kararı verilen Polat, 27 Mart’ta tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tekrar hapishaneye götürülen Polat, 29 Mart’ta bu kez Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Polat, 30 Mart günü anjiyoya alındı. Bir gün sonra yeniden cezaevine götürüldü.

Cezaevinde tansiyonu sürekli yükselen Polat’ın beyin kanaması geçirme riski olduğu ifade edildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Mahir Polat
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