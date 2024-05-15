ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 16:34
1 dk Okuma

Nobel ödüllü yazar Alice Munro hayatını kaybetti

2013 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Alice Munro, "çağdaş öykünün ustası" olarak nitelendiriliyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nobel ödüllü yazar Alice Munro hayatını kaybetti

Nobel ödüllü Kanadalı yazar Alice Munro, 92 yaşında hayatını kaybetti. 

Yayınevi McClelland&Stewart'ın CEO'su Kristin Cochrane, Munro'nun Ontario'daki evinde öldüğünü söyledi. 

Alice Munro kimdir?
Alice Munro kimdir?
15 Mayıs 2024
Edebiyat Nobel’i Alice Munro’ya
Edebiyat Nobel’i Alice Munro’ya
10 Ekim 2013

Cochrane, "Sayısız yazara ilham kaynağı oldu ve eserleri edebiyat dünyamızda silinmez izler bıraktı" dedi.

Kanada Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alice Munro Kanadalı bir edebiyat ikonuydu. 60 yıl boyunca öyküleriyle Kanada ve dünyada kalpleri büyüledi” dedi.

2013 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Alice Munro, "çağdaş öykünün ustası" olarak nitelendiriliyordu.

Yazar Margaret Atwood’un  “Zamanımızın en büyük İngilizce yazan kurgu yazarlarından biri” diye tanıttığı yazar için Salman Rushdie “biçimin ustası” demişti.

(EMK)

Alice Munro Nobel Edebiyat Ödülü
ilgili haberler
Alice Munro kimdir?
15 Mayıs 2024
/haber/alice-munro-kimdir-295431
ilgili haberler
Alice Munro kimdir?
15 Mayıs 2024
/haber/alice-munro-kimdir-295431
Sayfa Başına Git