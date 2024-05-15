Nobel ödüllü yazar Alice Munro hayatını kaybetti

Nobel ödüllü Kanadalı yazar Alice Munro, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Yayınevi McClelland&Stewart'ın CEO'su Kristin Cochrane, Munro'nun Ontario'daki evinde öldüğünü söyledi.

Alice Munro kimdir?

Edebiyat Nobel’i Alice Munro’ya

Cochrane, "Sayısız yazara ilham kaynağı oldu ve eserleri edebiyat dünyamızda silinmez izler bıraktı" dedi.

Kanada Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alice Munro Kanadalı bir edebiyat ikonuydu. 60 yıl boyunca öyküleriyle Kanada ve dünyada kalpleri büyüledi” dedi.

2013 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Alice Munro, "çağdaş öykünün ustası" olarak nitelendiriliyordu.

Yazar Margaret Atwood’un “Zamanımızın en büyük İngilizce yazan kurgu yazarlarından biri” diye tanıttığı yazar için Salman Rushdie “biçimin ustası” demişti.

(EMK)