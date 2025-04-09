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HABER
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 07:58
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 08:44
3 dk Okuma

Mahir Polat’ın avukatından ‘ilaç almıyor’ iddiasına tepki: İnsanlık dışı

Erdem, “Tahliye sürecinin gereksiz şekilde uzatılması, sağlığı ve yaşamı üzerinde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu sonuçların sorumluluğunu ise ne siyaset, ne hukuk ne de vicdan üstlenebilir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahir Polat’ın avukatından ‘ilaç almıyor’ iddiasına tepki: İnsanlık dışı
Fotoğraf: Mahir Polat'ın X hesabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde üç kez hastaneye kaldırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Erkam Erdem, Polat’ın ilaçlarını almadığı yönündeki haberlere dair açıklama yaptı.

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Erdem, bu iddiaların manipülatif ve insanlık dışı olduğunu belirterek, yasal yollara başvuracaklarını duyurdu. Ayrıca cezaevi koşullarının Polat’ın sağlığı üzerinde ciddi ve kalıcı riskler oluşturduğunu vurguladı.

“Bu iddiaların bedelini hiç kimse hukuken ve vicdanen ödeyemez”

Avukat Erdem, özellikle Yeni Akit’te yer alan “ilaç kullanmıyor” yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarına şöyle tepki gösterdi:

“Müvekkilim Mahir Polat’ın ilaçlarını almadığı yönündeki manipülatif haberleri dikkatle izlemekteyiz. Bu paylaşımların tek amacı, süreci dürüstçe yürütmemizi engellemektir. Kalp ve tansiyon hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan bir kişinin ilaçlarını almamasının ölümcül sonuçlar doğurabileceği bilinmesine rağmen yapılan bu haberler, ilgili kişilerin insanî değerlerden ne denli uzaklaştığını gözler önüne sermektedir. Hukuki süreci başlatacağız.”

“Sağlık durumu cezaevinde kalmasını mümkün kılmıyor”

Polat’ın sağlık durumuna da değinen Erdem, müvekkilinin defalarca hastaneye sevk edildiğini hatırlatarak, cezaevine tekrar gönderilmesinin sağlık açısından ciddi risk taşıdığını belirtti. Polat’ın bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tansiyon ölçümü için holter takıldığı ve kalp ile anksiyete muayenesinden geçirildiği bilgisini paylaştı. Ancak dosyanın henüz Adli Tıp Kurumu’na gönderilmediğini söyledi.

“Tutuklu olan Mahir Polat için sağlık durumu raporu düzenlenmesi, adli kontrol tedbirlerinin uygulanması için yeterlidir. Buna rağmen hükümlülere uygulanan prosedürlerin devreye sokulması, tahliye sürecinin uzatılmasına neden olmakta ve kaygı yaratmaktadır.”

“Sürecin uzaması telafisi mümkün olmayan zararlar doğurabilir”

Açıklamasında cezaevi koşullarının Polat’ın sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Erdem, şöyle dedi:

“Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında kalması, mevcut sağlık sorunları nedeniyle mümkün değildir. Bu koşullar onun sağlığına sürekli zarar vermekte ve hayati risk taşımaktadır. Tahliye sürecinin gereksiz şekilde uzatılması, sağlığı ve yaşamı üzerinde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu sonuçların sorumluluğunu ise ne siyaset, ne hukuk ne de vicdan üstlenebilir.”

Cezaevlerindeki hasta mahpusların durumu, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor ve bu konuda çeşitli raporlar yayımlanıyor. İHD Diyarbakır Şubesi'nin raporuna göre cezaevlerinde 604'ü ağır olmak üzere 1.605 hasta mahpus bulunuyor. 

Mahir Polat'ın sağlık durumu hakkında

Polat, gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden iki hafta önce anjiyo olmuş ve kalbine altı stent takılmıştı.

Ayrıca tiroid kanseri geçirmesi nedeniyle rutin kontrolleri devam ediyordu.

Polat, yaşadığı sağlık sorunlarını emniyet ve savcılık ifadesinde anlatmış ve bunun dikkate alınmasını talep etmişti.

İki damarında tıkanıklık olduğunu söyleyen Polat, yeni bir anjiyo planlandığını, tedavisinin devam ettiğini, hipertansiyon ve şeker hastalığı olduğunu belirtmişti.

Sağlık sorunlarına rağmen hakkında tutuklama kararı verilen Polat, 27 Mart’ta tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tekrar hapishaneye götürülen Polat, 29 Mart’ta bu kez Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Polat, 30 Mart günü anjiyoya alındı. Bir gün sonra yeniden cezaevine götürüldü.

Cezaevinde tansiyonu sürekli yükselen Polat’ın beyin kanaması geçirme riski olduğu açıklandı. 

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(EMK)

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