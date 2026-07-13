Afşin-Elbistan’da termik santrale yer yok: Bilirkişi raporu ‘Mevcut santral de riskli’ dedi

Greenpeace Türkiye’nin Afşin-Elbistan A Termik Santrali 4. Ünitesinin çevre izninin ve lisans belgesinin iptali için yöre sakinleriyle birlikte 2024 yılında açtığı davada bilirkişi raporu açıklandı.

Rapor, termik santralin 4. ünitesinden yayılan hava kirliliğinin insan sağlığı, tarımsal üretim, su kaynakları ve ekosistem bütünlüğü üzerinde “ciddi ve sürekli bir risk” oluşturduğunu ortaya koydu.

Raporda bilirkişi heyeti, “ortak kanaat”ini şöyle açıkladı:

Raporun ardından mahkemenin bilirkişi raporuna itirazları değerlendirdikten sonra yürütmeyi durdurma talebi hakkında karar vermesi ve duruşma tarihi belirlemesi bekleniyor.

Greenpeace’ten çağrı

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Emel Türker Alpay, termik santralin çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerinin bilirkişi raporuyla ortaya konduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bilirkişi raporunda öne çıkan en önemli bulgulardan biri, hava kirliliği aşımının münferit olmadığı. Rapordaki bulguların anlamı açık; yaşanan sorunlar bakımla giderilecek arızalar değil. Azot oksitler için tesiste arıtma ünitesi hiç yok; kükürt arıtma sisteminin verimi olması gerekenin çok altında; ünite kırk yıllık ve teknolojik ömrünü tüketmiş.

“COP31’e ev sahipliği yapacak olan Türkiye, Afşin-Elbistan A Termik Santrali başta olmak üzere yeni ek ünite, genişletme planlarını iptal edip kömürden çıkış tarihini ve bu çıkışın adil olması için gerekli yol haritasını acilen açıklamalı.”